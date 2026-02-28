16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,2736   EUR  91,2965  

Новости

Больше новостей
Вы пользуетесь VPN?
Комментировать
0
Считаете ли вы, что руководители региональной энергетической комиссии, согласовавшие резкое повышение тарифов на электроэнергию в Югре, что-то сделали неправильно, как заявил премьер-министр М. Мишустин на докладе в Госдуме?
Комментировать
0
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Больше опросов

Обсуждать и согласовывать проекты КРТ должны и местные депутаты, и жители Югры

Предложения в сфере развития гражданского общества Югры на ближайшие пять лет

Обсуждать и согласовывать проекты КРТ должны и местные депутаты, и жители Югры
Фото dumasurgut.ru

Сегодня провел круглый стол «Государственное управление, внутренняя политика и развитие гражданского общества» в рамках муниципального форума партии Единая Россия «Есть результат!»

На круглом столе вырабатывались проекты, которые войдут в народную программу партии «Карта развития Югры 2.0» для реализации в следующей пятилетке.

Список выдвинутых на нашем столе предложений

Законодательные инициативы:

1. Проработать вопрос внесения изменений в Федеральные законы о Молодежной политике и 33 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» с целью наделения муниципалитетов полномочиями создавать рабочие места для молодежи.

Если этого не сделать, то мы рискуем потерять уникальное учреждение по работе с молодежью «Наше время», несколько поколений сургутян именно там получили свое первое рабочее место, и мы должны сохранить возможность получить работы для наших детей.

2. Проработать вопрос изменения федерального законодательства с целью создания обязательной реестра домашних животных, ввести обязательную регистрацию и чипирование собак.

Проблема бездомных собак остро стоит перед нашим городом ежегодно, более 100 миллионов рублей из бюджета уходит на их отлов и содержание. Данная инициатива может кардинально уменьшить количества брошенных питомцев.

3. Внести изменение в Градостроительный кодекса Российской Федерации определяющую процедуру принятия и реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. Цель — включить в процесс принятия решения о КРТ муниципальные думы и население, на этапе внесение изменений в «Генплан» до момента подписания договора с застройщиком.

Это очень важно для учета мнения сургутян при запуске новых проектов КРТ, а также сделает процедуру более прозрачной и логичной.

Местное самоуправление:

Развивать институт подготовки социальных архитекторов в муниципалитетах с целью создания условия для вовлечения жителей города в решение вопросом местного самоуправления.

Пилотный проект мы уже запустили в Сургуте, по сути, здесь мы готовим гражданских активистов, способных не только обращать внимание на проблемы, но и помогать власти их решать. Развитие такой практики создаст новую общность неравнодушных сургутян способных улучшить наш город.

Молодежная политика:

Ревитализация здания бывшего кинотеатра «Аврора» в молодежно-креативный общественный центр (Молодежный креативный кластер). Принципиальное решение о сохранении «Авроры» принято, здесь должна быть молодежь!

Патриотическое воспитание детей и молодежи:

1. Строительство центра патриотического воспитания «Сибирский легион» на базе лагеря «Барсова гора».

Объект который мы очень давно ждем и который остро необходим городу!

2. Проведение уроков в школах посвященных истории Сургута и Югры с привлечением старожилов.

Без связи поколений мы никогда не сможем привить любовь к малой Родине нашим детям.

Развитие гражданского общества:

1. Обустройство спортивного кластера — мультифункциональный всесезонный комплекс планируется круглогодично эксплуатироваться и состоит из: универсальной арены (хоккей, мини-футбол, волейбол); зоны кросс фита и воркаута; пункта проката коньков; раздевалок; обогреваемых трибун; профессионального освещения. Адрес объекта: г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 30 мкр.

2. Строительство стрелкового тира в городе Сургуте. Адрес объекта: г. Сургут, проспект Пролетарский, земельный участок 8/4.

Теперь все эти инициативы будут представлены на окружном форуме в конце марта и, надеюсь, будут поддержаны.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:38, просмотров: 48, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Госдуме опровергли слухи о запрете VPN 623
  2. ​Мы десять лет обсуждаем, какой прорывной должна быть наука в НТЦ. Но качество архитектуры там тоже должно быть прорывным 578
  3. Сургут получит еще одного депутата в думе Югры 553
  4. ​Тюмень принимает юных пилотов дронов из разных регионов России 526
  5. ​Тюменская делегация обсудила с сербскими министерствами планы по сотрудничеству в АПК и строительстве 525
  6. Российские многодетные семьи будут получать пособия даже если они немного превысили доходы над прожиточным минимумом 522
  7. ​Третий участник тюменского проекта «Боевой кадровый резерв» начал карьеру в политике 513
  8. ​Александр Моор поблагодарил судей за обеспечение правосудия в Тюменской области 510
  9. ​Жители Тюменской области решают проблемы с помощью сервиса «Жизненные ситуации» 501
  10. ​Тюменские компании представили свой опыт в Челябинской области 460
  1. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 1679
  2. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1572
  3. ​Инспекция автобусов обернулась разносом аэропорта: эксперт Минтранса Илья Зотов подвел итоги визита в Югру 1386
  4. ​В микрорайоне Хоззона в Сургуте открыли новый спорткомплекс площадью более 4 тысяч квадратных метров 1377
  5. ​Исследователи ВШЭ: богатые россияне делятся на «рантье» и «вкладчиков» 1282
  6. ​В Тюменской области совершенствуют систему медицинской реабилитации 1267
  7. ​Семьи с двумя и более детьми в Тюменской области могут получить выплату 1263
  8. ​Коллекционный Союз // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1259
  9. ​Тюменская область готовится к большому ремонту дорог 1255
  10. Бюджет без дефицита и 137 тысяч «квадратов» жилья: глава Сургутского района представил отчет за 2025 год 1247
  1. ​Когда иначе нельзя 6788
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5677
  3. ​Что такое хорошо 5142
  4. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 5037
  5. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4621
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4617
  7. ​Маленькое напоминание 4530
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 4011
  9. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3771
  10. ​Есть резонные опасения, что огромное здание для «Петрушки» в ядре центра Сургута не построит ни один инвестор. А оно такое и не нужно 3475

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика