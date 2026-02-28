Предложения в сфере развития гражданского общества Югры на ближайшие пять лет

Сегодня провел круглый стол «Государственное управление, внутренняя политика и развитие гражданского общества» в рамках муниципального форума партии Единая Россия «Есть результат!»

На круглом столе вырабатывались проекты, которые войдут в народную программу партии «Карта развития Югры 2.0» для реализации в следующей пятилетке.

Список выдвинутых на нашем столе предложений

Законодательные инициативы:

1. Проработать вопрос внесения изменений в Федеральные законы о Молодежной политике и 33 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» с целью наделения муниципалитетов полномочиями создавать рабочие места для молодежи.

Если этого не сделать, то мы рискуем потерять уникальное учреждение по работе с молодежью «Наше время», несколько поколений сургутян именно там получили свое первое рабочее место, и мы должны сохранить возможность получить работы для наших детей.

2. Проработать вопрос изменения федерального законодательства с целью создания обязательной реестра домашних животных, ввести обязательную регистрацию и чипирование собак.

Проблема бездомных собак остро стоит перед нашим городом ежегодно, более 100 миллионов рублей из бюджета уходит на их отлов и содержание. Данная инициатива может кардинально уменьшить количества брошенных питомцев.

3. Внести изменение в Градостроительный кодекса Российской Федерации определяющую процедуру принятия и реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. Цель — включить в процесс принятия решения о КРТ муниципальные думы и население, на этапе внесение изменений в «Генплан» до момента подписания договора с застройщиком.

Это очень важно для учета мнения сургутян при запуске новых проектов КРТ, а также сделает процедуру более прозрачной и логичной.

Местное самоуправление:

Развивать институт подготовки социальных архитекторов в муниципалитетах с целью создания условия для вовлечения жителей города в решение вопросом местного самоуправления.

Пилотный проект мы уже запустили в Сургуте, по сути, здесь мы готовим гражданских активистов, способных не только обращать внимание на проблемы, но и помогать власти их решать. Развитие такой практики создаст новую общность неравнодушных сургутян способных улучшить наш город.

Молодежная политика:

Ревитализация здания бывшего кинотеатра «Аврора» в молодежно-креативный общественный центр (Молодежный креативный кластер). Принципиальное решение о сохранении «Авроры» принято, здесь должна быть молодежь!

Патриотическое воспитание детей и молодежи:

1. Строительство центра патриотического воспитания «Сибирский легион» на базе лагеря «Барсова гора».

Объект который мы очень давно ждем и который остро необходим городу!

2. Проведение уроков в школах посвященных истории Сургута и Югры с привлечением старожилов.

Без связи поколений мы никогда не сможем привить любовь к малой Родине нашим детям.

Развитие гражданского общества:

1. Обустройство спортивного кластера — мультифункциональный всесезонный комплекс планируется круглогодично эксплуатироваться и состоит из: универсальной арены (хоккей, мини-футбол, волейбол); зоны кросс фита и воркаута; пункта проката коньков; раздевалок; обогреваемых трибун; профессионального освещения. Адрес объекта: г. Сургут, ул. Ивана Захарова, 30 мкр.

2. Строительство стрелкового тира в городе Сургуте. Адрес объекта: г. Сургут, проспект Пролетарский, земельный участок 8/4.

Теперь все эти инициативы будут представлены на окружном форуме в конце марта и, надеюсь, будут поддержаны.