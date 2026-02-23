Поздравление главы Сургута с Днем защитника Отечества

Уважаемые защитники Отечества, сургутяне!

Искренне поздравляю тех, кто защищает нашу Родину на всех рубежах, военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества!

Вы – опора государственного суверенитета, могущества, независимости и прочных позиций Российской Федерации в мире.

Особые слова поздравления – сургутянам, которые сегодня стоят на страже государственных интересов и защищают русский мир в зоне специальной военной операции, на приграничных территориях. Дорогие бойцы, мы гордимся вами и ждем домой с победой!

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, локальных конфликтов. Мы помним ваш подвиг во имя мира, благодарим наших дедов, отцов, современников за ратный труд на благо Родины.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья и бодрости духа, семейного благополучия, успешной службы!

Победа будет за нами!