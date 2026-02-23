16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,6342   EUR  90,5821  

Новости

Больше новостей
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

Мы благодарим наших дедов, отцов, современников за ратный труд на благо Родины

Поздравление главы Сургута с Днем защитника Отечества

Мы благодарим наших дедов, отцов, современников за ратный труд на благо Родины
Фото: Максим Слепов

Уважаемые защитники Отечества, сургутяне!

Искренне поздравляю тех, кто защищает нашу Родину на всех рубежах, военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил с Днем защитника Отечества!

Вы – опора государственного суверенитета, могущества, независимости и прочных позиций Российской Федерации в мире.

Особые слова поздравления – сургутянам, которые сегодня стоят на страже государственных интересов и защищают русский мир в зоне специальной военной операции, на приграничных территориях. Дорогие бойцы, мы гордимся вами и ждем домой с победой!

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, локальных конфликтов. Мы помним ваш подвиг во имя мира, благодарим наших дедов, отцов, современников за ратный труд на благо Родины.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья и бодрости духа, семейного благополучия, успешной службы!

Победа будет за нами!


нравится (0) не нравится (0)
23 февраля в 09:05, просмотров: 647, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте суд отправил в колонию бывшего руководителя отдела продаж автосалона за хищение 10 млн рублей 400
  2. ​Вахтовикам в Югре предлагают до 240 тысяч рублей в месяц 375
  3. ​Wi-Fi в парках и ИИ в медицине: власти Тюменской области рассказали о цифровых планах на 2026 год 375
  4. ​В Сургуте начали строить похоронный дом на Тюменском тракте − его откроют до конца 2028 года 361
  5. Российские власти планируют «подрезать» сферы деятельности для самозанятых 342
  6. ​Нужно не закрывать спортивные секции в подвалах, а помогать им в получении более качественных помещений 341
  7. ​Налоговые органы Югры переходят на новую систему работы: что изменится для жителей? 340
  8. ​Почти 90% россиян считают себя счастливыми 337
  9. ​В Тюменской области выполнили показатели федерального проекта по экономике замкнутого цикла 327
  10. ​Тюменские психиатры поделились с коллегами из регионов опытом лечения ментальных расстройств 325
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4433
  2. ​Маленькое напоминание 3342
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-23 февраля? // АФИША 2019
  4. ​Предприниматели — на удалёнке 1901
  5. ​Биометрия: куда идём? 1855
  6. Более трети россиян негативно относятся к ограничениям в интернете 1747
  7. ​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга 1678
  8. ​А если вдруг 1568
  9. Обвинение просило отправить руководителей центра «Юность», где погиб ребенок, в СИЗО. Суд не согласился 1542
  10. ​Сбер: Для борьбы с телефонным мошенничеством нужно объединять усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранительных органов 1505
  1. ​Когда иначе нельзя 6575
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5527
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4785
  4. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4433
  5. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4354
  6. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4259
  7. ​Что такое хорошо 4004
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 3851
  9. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3570
  10. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 3471

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика