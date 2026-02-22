16+
​Заветы поколения победителей и преданность Родине дают силы для преодоления любых преград

Поздравление Губернатора Югры с Днем защитника Отечества

​Заветы поколения победителей и преданность Родине дают силы для преодоления любых преград
Фото: Руслан Кухарук

Уважаемые жители Югры!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Праздником тех, для кого слова «долг», «преданность» и «честь» являются настоящими ориентирами, ведущими по жизни.

В этот день мы с благодарностью обращаемся ко всем, кто стоял и стоит на страже мирной жизни родной страны. С особым уважением вспоминаем и говорим «спасибо» ветеранам Великой Отечественной войны, чей подвиг навсегда вписан в историю России. Чествуем участников локальных конфликтов и военнослужащих, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, чья верность присяге и боевому братству служат для нас примером.

Сила страны – в преемственности ценностей и традиций. Сегодня доблестное дело служения Родине достойно продолжают участники специальной военной операции. Мы гордимся стойкостью и самоотверженностью, которую каждый день проявляют на фронте герои. Делаем все возможное, чтобы обеспечить бойцам и их семьям надежный тыл. Общие ориентиры, сплочение и единство в очередной раз подтверждают, что настоящий защитник страны – это каждый, кто своим честным трудом создает прочную основу силы Югры и России.

В праздничный день желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, стойкости духа и веры в общее дело. Пусть память о подвигах и единство всегда ведут только вперед, а заветы поколения победителей и преданность Родине дают силы для преодоления любых преград.

С праздником!


23 февраля в 09:02
