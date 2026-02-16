Школа с бассейном, музей с планетарием и жилые башни – не проект будущего, а реальность Когалыма

Читаем цитату из ленты новостей.

«Три крупных социальных объекта – школа, музейный комплекс и жилой дом – создаются в городе. Первый проект, новая общеобразовательная школа, будет введён в эксплуатацию уже в 2026 году. Другие проекты продолжают реализовываться в рамках долгосрочной программы развития городской инфраструктуры, направленной на повышение качества жизни.

Запланированное завершение строительства и ввод в эксплуатацию средней школы на 900 учеников станет значимым событием для города, напрямую затрагивающим сотни семей. Четырехэтажное здание… позволит перевести учащихся на обучение в одну смену и разгрузить действующие образовательные учреждения. Помимо современных учебных кабинетов и лабораторий, школа оснащена бассейном, футбольным полем и специализированной спортивной площадкой. В учреждении планируется реализация шести направленностей дополнительного образования с акцентом на технические и естественные науки.

Одновременно… возводится многофункциональный музейный комплекс площадью свыше 11 тысяч квадратных метров, который станет крупнейшим в Ханты-Мансийском автономном округе. Объект, создаваемый при поддержке нефтяной компании, объединит в трех корпусах филиал Русского музея, смарт-библиотеку, краеведческий музей, а также тематические экспозиции. Дополнят инфраструктуру планетарий, коллекция русских самоваров и семейное кафе. Комплекс задуман как единое общественное пространство, сочетающее функции искусства, науки и просвещения.

Также продолжается строительство жилого комплекса «Философский камень» общей площадью более 58 тысяч квадратных метров. Проект, включающий три башни оригинальной архитектурной формы, рассчитан на 480 квартир. На первом этаже здания разместятся объекты коммерческой и социальной инфраструктуры. Эта новостройка не только увеличит жилой фонд города, но и изменит его облик».

Это – не фантастический рассказ о далеком будущем Сургута – крупнейшего индустриального центра страны за Уралом.

Это – новости повседневной жизни столицы нефтяной компании Лукойл, города Когалыма. Неплохо, правда?

Можно, оказывается, и так.