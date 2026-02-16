16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,1944   EUR  91,5575  

Новости

Больше новостей
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
У вас установлен счетчик воды?
Комментировать
0
Больше опросов

​Что такое хорошо

Школа с бассейном, музей с планетарием и жилые башни – не проект будущего, а реальность Когалыма

​Что такое хорошо
Фото: Югра. Официально

Читаем цитату из ленты новостей.

«Три крупных социальных объекта – школа, музейный комплекс и жилой дом – создаются в городе. Первый проект, новая общеобразовательная школа, будет введён в эксплуатацию уже в 2026 году. Другие проекты продолжают реализовываться в рамках долгосрочной программы развития городской инфраструктуры, направленной на повышение качества жизни.

Запланированное завершение строительства и ввод в эксплуатацию средней школы на 900 учеников станет значимым событием для города, напрямую затрагивающим сотни семей. Четырехэтажное здание… позволит перевести учащихся на обучение в одну смену и разгрузить действующие образовательные учреждения. Помимо современных учебных кабинетов и лабораторий, школа оснащена бассейном, футбольным полем и специализированной спортивной площадкой. В учреждении планируется реализация шести направленностей дополнительного образования с акцентом на технические и естественные науки.

Одновременно… возводится многофункциональный музейный комплекс площадью свыше 11 тысяч квадратных метров, который станет крупнейшим в Ханты-Мансийском автономном округе. Объект, создаваемый при поддержке нефтяной компании, объединит в трех корпусах филиал Русского музея, смарт-библиотеку, краеведческий музей, а также тематические экспозиции. Дополнят инфраструктуру планетарий, коллекция русских самоваров и семейное кафе. Комплекс задуман как единое общественное пространство, сочетающее функции искусства, науки и просвещения.

Также продолжается строительство жилого комплекса «Философский камень» общей площадью более 58 тысяч квадратных метров. Проект, включающий три башни оригинальной архитектурной формы, рассчитан на 480 квартир. На первом этаже здания разместятся объекты коммерческой и социальной инфраструктуры. Эта новостройка не только увеличит жилой фонд города, но и изменит его облик».

Это – не фантастический рассказ о далеком будущем Сургута – крупнейшего индустриального центра страны за Уралом.

Это – новости повседневной жизни столицы нефтяной компании Лукойл, города Когалыма. Неплохо, правда?

Можно, оказывается, и так.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:25, просмотров: 171, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нефтеюганском районе в ДТП с «КамАЗом» погибли три человека, в том числе ребенок 388
  2. ​Губернатор Югры поручил усилить контроль за очисткой крыш и безопасностью школ после трагедии в Лянторе 351
  3. Пятиклассники Югры с 1 сентября начнут изучать новый школьный предмет 323
  4. ЦБ подтвердил создание единой базы данных по банковским картам 316
  5. ​В ХМАО назвали профессии с самыми высокими зарплатами в начале 2026 года 315
  6. Правительство Югры назначило нового директора «Северавтодора» 307
  7. ​Более 70% семей в Югре пекут блины на Масленицу 274
  8. ​Времянки − не для детей 271
  9. В Югре умерла первая хантыйская поэтесса Мария Волдина 269
  10. Вартовчане проголосовали за сохранение «Жар-птицы» в качестве круглогодичного арт-объекта 222
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 февраля? // АФИША 2273
  2. Трагедия в Лянторе: в Сургутском районе ребенок погиб после схода снега с крыши хоккейного корта 1913
  3. Власти Югры рассказали о мошенниках, которые от лица УК обещают «вернуть деньги за отопление» 1912
  4. Очередные квадратные метры высоток или потеря красивого района, на этот раз Геолог 1783
  5. ​В Сургуте продолжают работу опасные для детей секции 1731
  6. ​Под дых спорту 1662
  7. ​Важно не количество – важен результат 1603
  8. ​Срок реализации − 15 лет, расселение − до 4 лет: в Сургуте раскрыли детали КРТ в 27А микрорайоне 1567
  9. ​Согрей меня, табло 1517
  10. ​В деле о продаже акций «Агентства воздушных сообщений» в Сургуте вскрылись новые эпизоды 1491
  1. ​Чипнут всех 10192
  2. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7365
  3. ​Когда иначе нельзя 5651
  4. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5147
  5. ​В Сургуте сгорел жилой дом: есть погибшая 4821
  6. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4313
  7. ​Прорубь под вопросом // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4264
  8. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 3956
  9. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 3897
  10. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 3883

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика