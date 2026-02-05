Почему пребывание в детсаду дольше нормы не всегда плохо

Группы в детских садах с 13-14-часовым пребыванием − это, в целом, неплохо, если понимать, что речь идет не о прихоти горе-родителей, а о необходимости, связанной со спецификой графиков работы некоторых горожан. Да, действительно, так долго находиться вне дома для ребенка − не совсем… правильно?

Но, с другой стороны, лучше пусть ребенок будет со своими сверстниками, социализироваться, пусть даже лишний час-два, под присмотром воспитателя и в рамках какой-то развивающей деятельности. По крайней мере ему не придется одиноко ждать родителей в почти пустой группе, когда остальных детей уже забрали домой. И сами родители не будут бежать сломя голову, переживая, что «не успеют вовремя» забрать свое чадо.

Приводить в таких спорах пример с бабушками и дедушками мне кажется странным. Они есть не у всех − и не у всех живут в одном городе с внуками, чтобы регулярно помогать после садика. По крайней мере у меня было и есть именно так. В свое время мои родители выбрали другой, даже более сложный вариант: на какое-то время отправили меня к бабушке и дедушке в Башкирию. Чтобы они могли здесь обосноваться, а я при этом была постоянно с близкими людьми.

Казалось бы − как так? Но я считаю, что каждый родитель выбирает максимально возможный и полезный для ребенка вариант в конкретных обстоятельствах. И никого за это винить нельзя: они делали все, что могли в тот момент. В итоге у меня было действительно хорошее детство.

Конечно, каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Не каждому ребенку подойдет удлиненный режим в детском саду: кто-то может начать больше капризничать, быстрее уставать, чувствовать себя брошенным, а в моменты расставания − истерить и плакать. Чем младше ребенок, тем чувствительнее он к длительным сменам, нагрузке и разлуке.

Ключевым здесь остается принцип: благополучие ребенка должно опережать удобство взрослых. Нет возможности дать достаточно внимания в рабочие дни − значит его нужно компенсировать временем с семьей в выходные.

И в дополнение скажу: несмотря на то, что эту тему сейчас активно раздувают, я предполагаю (и это подтверждают мои знакомые, работающие в дошкольных учреждениях), что массовой такая практика не станет. Желающих не так уж много. Тем более что при создании подобных групп будут ориентироваться именно на заявки родителей.