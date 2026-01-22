16+
​Чипнут всех

Почему я сомневаюсь в обязательном чипировании домашних животных

​Чипнут всех
Фото Антонины Арямовой

В России появятся новые правила для владельцев домашних животных. Теперь питомцев обязательно нужно будет маркировать и ставить на учет. Владельцы смогут выбрать между биркой, ошейником и микрочипом. По идее, микрочип ‒ самая надежная мера, так как ошейник может потеряться или порваться, процедура с биркой доставляет дискомфорт животному, а чип находится внутри тела, и знает о нем только хозяин и ветеринар.

Микрочип ‒ это своего рода паспорт животного. Маленькая капсула размером с рисовое зернышко, которое вводится под кожу, не излучает сигнала, не мигрирует по телу при правильном вводе и не меняет своего размера. С помощью чипа можно быстро найти владельца, плюс процедура, как говорила ранее, безболезненная и выполняется очень быстро в любой ветклинике.

Статистика тоже заставляет задуматься. Напомню, в Югре в 2024 году пропали более двух тысяч домашних животных. Чаще всего теряются кошки.

Я поразмыслила, а нужно ли чипирование моим животным. У меня два почти годовалых котенка ‒ обычные, не породистые, взятые бесплатно с рук. Я не выпускаю их на самовыгул ни в подъезд, ни на улицу уж тем более. Если нужно выйти с ними за пределы квартиры ‒ надеваем шлейку или сажаем их в переноску. Тем более ни выставок, ни конкурсов, ни поездок за границу с питомцами мы никогда не планировали. Хотя мы ездили летом со старшим котом на машине в отпуск. О том, как прошло наше путешествие по России, можете прочитать здесь.

Если бы у меня была собака, я бы скорее всего чипировала ее, так как это ежедневные прогулки, улица, люди, транспорт, неожиданные ситуации. Там риск потеряться гораздо выше. В таком случае чип выглядит оправданным и логичным решением.

Между тем, у чипирования есть и нюансы, о которых обычно говорят мельком. Если ветеринар забыл внести информацию или сделал это с ошибкой, чип превращается в бесполезную капсулу под кожей. Бывают редкие случаи миграции чипа, бывают проблемы со считыванием ‒ если сканер и чип работают на разных частотах. Да, это не массово, но такие истории существуют.

Отдельный вопрос ‒ деньги. Формально учет обещают сделать бесплатным, но сама процедура платная. Порыскала по сайтам, по Сургуту чипирование в государственных ветклиниках стоит от 650 до 800 рублей, в частных ‒ около полутора тысяч.

Кстати, чтобы больше людей маркировали и ставили на учет своих четвероногих друзей, в Сургуте в 2023 году проводили акции с бесплатным чипированием собак ‒ и вот это, на мой взгляд, был действительно правильный подход.

Однако, реакция у людей по поводу обязательной маркировки питомцев оказалась неоднозначной. На сайте СИА-ПРЕСС мы проводили опрос: «Обязательное чипирование животных ‒ это?». Большинство читателей (почти 58%)считают такую меру правильной. Против высказались 30%, еще 12% признались, что не определились. То есть даже среди тех, кто следит за темой и готов высказать мнение, единства нет. И, кажется, это как раз тот случай, когда обе стороны по-своему правы.

Мое мнение: если чипирование так и останется добровольным, я, скорее всего, делать его своим котам не буду. Если станет обязательным ‒ буду тянуть до последнего. Не из протеста, а потому что пока не вижу реальной необходимости именно сейчас.

Возможно, эта уверенность сыграет со мной злую шутку. В жизни действительно бывает всякое. И все же я считаю, что забота о питомцах ‒ это не только чип под кожей, но и внимание, ответственность и банальная осторожность КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

Посмотрим, как в итоге будет действовать закон.


Сегодня в 17:09
