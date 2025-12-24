Личный текст о том, как меняется отношение к музыке с возрастом

В детстве-отрочестве поп-блюз Криса Ри казался мне чем-то едва ли не элитарным на фоне прочего MTV-продукта: посреди вот этого всего яркого, блестящего, легкомысленного вдруг возникал бородатый дядюшка и повествовал нечто о дороге в ад. Конечно, это было из ряда вон!

Когда же пришло время исследования множества открывшейся мне по-настоящему великой музыки — от Beatles до джаза и классики — восторг сменился неким снисхождением: теперь его хиты казались какими-то слишком простецкими; мелодичными, но совершенно бесхитростными. Слушать их стало как-то… стыдновато.

И только пару лет назад круг замкнулся — я заново послушал те самые поп-альбомы Криса Ри 80-х и понял, что все там по-прежнему на месте и к месту, это и не элитарно, и не простецки: прекрасная музыка, pleasure без guilty. Поводов написать об этом до сей поры не было, а сейчас, конечно, увы и ах, самое время.

Британский певец и автор множества хитов Крис Ри умер возрасте 74 лет.