Завершился многолетний проект под названием «Из дневников Ивана Захарова». На титульном листе первого дневника рукой отца написано: «Этот блокнот подарил мне в феврале 1980 года Валентин Петрович Замятин», первая запись в нем датирована 5 марта. В ней всего несколько строчек, написанных убористым почерком: в ДК «Геолог» состоялось вручение Красного Знамени ЦК КПСС и Совмина Сургутскому отделению железной дороги. Отец брал на заметку всё, что происходило в городе, на ведущих предприятиях – везде, где он бывал. Делал это с единственной целью: сохранить важные и не слишком значительные события для потомков, использовал записи в подготовке книг. Память, как бы она ни была натренирована, не может сохранить все эпизоды, а то, что внесено в дневник, остается жить надолго.

В дневниках отец рассказывал о том, где бывал, с кем встречался. Все это, естественно, излагалось коротко, лаконично, укладывалось обычно в несколько строк или страницу. Дневникам от доверял порой то, что не мог сказать вслух, поделиться с близкими и друзьями. Это была его отдушина. Он делал записи не каждый день, но достаточно регулярно. Восемнадцать солидных по объему блокнотов – таков дневниковый фонд отца.

Последние записи делались всё реже: силы слабели, о чем имеются пометки, и даже почерк несколько изменился, стал не таким безукоризненным и чётким. «Больная весна», - замечает отец. За этой фразой стоит его недомогание. А в последней записи, датированной 16 апреля 2004 года, всего четыре слова: «Холодная весна. Сегодня – 18». Вскоре его жизнь оборвалась.

В газете «Новый Город» первая публикация «Из дневников Ивана Захарова» появилась ровно 20 лет назад, она сменила рубрику «Иван Захаров рассказывает», выходившую более десятка лет (с 1993 года - начала образования издания). Наконец-то наступил тот момент, когда я могу публично выразить безмерную благодарность основателю, главному редактору газеты «Новый Город» Тарасу Самборскому, ибо без его неравнодушного участия ничего бы этого не было, и памятник Захарову при входе в здание СИА ПРЕСС тоже не стоял…

На мой взгляд, дневники Ивана Захарова требуют более глубокого изучения, десятки направлений можно выделить и использовать как для рефератов, так и для дипломных работ. К примеру, такие темы как работа местной газеты «К победе коммунизма» в тяжелейшие для редакции 1980-е годы, о «вымирании» старого Сургута, даже работу городской Думы за многолетний период можно проследить. Это так, на всякий случай.