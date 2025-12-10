Поздравление председателя Думы Сургута с 95-летием Югры

Уважаемые сургутяне! Поздравляю вас с 95-летием со дня образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры!

Наш регион один из самых уникальных в России. Он славится не только природными ресурсами, но и сильными, целеустремленными людьми, закаленными суровым сибирским климатом.

Югру осваивали и строили люди разных народов и народностей, которые являются духовным наполнением региона, его гордостью и опорой.

Сегодня в рядах защитников нашей страны – мужественные югорчане. На полях сражений они отстаивают независимость нашей страны! И мы гордимся каждым из них!

Уверен, что наше единство, любовь к своей малой родине, гордость за свою Югру, труд на ее благо будет и впредь являться гарантом развития и процветания округа, а значит, гарантом развития, процветания и Победы нашей страны!