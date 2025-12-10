Почему судьба Дома пионеров, «Авроры» и вокзала не звучала на прямой линии с губернатором

Как ни странно, но среди вопросов к губернатору Югры Руслану Кухаруку не оказалось тех, которые по своей сути относятся к компетенции главы региона.

Капитальный ремонт кинотеатра «Аврора». Сохранение Дома пионеров как памятника исторического и культурного наследия. История со сносом исторического (извините за тавтологию) железнодорожного вокзала и строительством нового − якобы совмещенного с автовокзалом − железнодорожного вокзала, устаревшего еще до ввода в эксплуатацию.

На наших глазах, друзья, совершается Большая градостроительная ошибка.

На «прямую линию» поступило более двух тысяч вопросов, но 90% из них относятся к компетенции градоначальников, а не губернатора, ибо «не царское это дело…». Но вопросы все равно адресуют главе региона, потому что на местах жители либо не получают ответов, либо не верят, что кто-то там «пошевелит пальцем», если не «получит пинка сверху».

А вот вопросы уровня губернатора в фокус прямой линии так и не попали. Пусть их было бы немного − не более сотни, но со всех 22 муниципалитетов. И в течение прямой линии губернатор мог бы ответить хотя бы на часть из них, а по остальным дать поручения курирующим департаментам − как «задание на дом».

К примеру, комитету по историческому и культурному наследию Югры можно было бы дать поручение отработать вопрос с Домом пионеров. Памятник он все-таки или не памятник? Если да, то срочно оформить охранное свидетельство и не «морочить людям голову» памятниками-«избами и амбарами». Если нет, дайте аргументированный ответ: почему? Тогда у города появился бы хотя бы один документ, который мог бы стать руководством к действию. Можно было бы и обратиться с жалобой в федеральный надзорный орган по историческим и культурным памятникам в Москву.

Мало кто помнит, что Дом пионеров возник в Сургуте летом 1966 года − как пионерский лагерь, когда на берегу Саймы открылся первый лагерь на период летних школьных каникул. Это было одноэтажное деревянное здание, принадлежавшее райОНО. По инициативе Сургутского горкома комсомола и сургутских горисполкомов был организован летний пионерский лагерь. Директором лагеря назначили инспектора райОНО Людмилу Сорокину, а штат пионервожатых набирали из школьных вожатых и старшеклассников средней школы № 1 (будущего Дома пионеров).

За лето 1966 года отработали три смены лагеря, где отдохнули дети первопроходцев — геологов и нефтяников. Программа была насыщенной: экскурсии по предприятиям, походы в кино и на гастроли Тобольского драмтеатра, посещение плавучего зоопарка из Новосибирска, игры на футбольном поле на приз клуба «Кожаный мяч» на стадионе у школы № 1, купание в Сайме, пионерский костер и, как «вишенка на торт», встречи с шефами из первого прибывшего в город студенческого строительного отряда Львовского политехнического института «Верховина» (командир − Леонид Рокецкий, комиссар − Степан Билецкий).

Это был успешный эксперимент по организации летнего оздоровления в Сургуте. Большая заслуга в этом принадлежит председателю Сургутского горисполкома Петру Александровичу Мунареву и Сургутскому горкому комсомола. К слову, для справки: Петр Александрович Мунарев в 1955–1957 годах возглавлял Ханты-Мансийский окружком ВЛКСМ.

После пожара в 1974 году полностью сгорел районный Дом культуры вместе с библиотекой и читальным залом, которые находились на втором этаже. Тогда начали срочно искать помещение для размещения районной библиотеки. В итоге решено было разместить ее в здании, где в 1966 году располагался первый сургутский пионерский лагерь. Место было удаленное, но другого просто не нашли.

Мне, как читателю районной библиотеки с 1965 года, ее фонд был особенно интересен. Однако добираться до нового здания приходилось долго: сначала на автобусе до «Строителя», затем пешком по мосткам, через два рукава Саймы − и вот ты у главного входа в одноэтажное деревянное здание, ставшее библиотекой. Сегодня эта локация относилась бы к улице Ивана Кайдалова. Но самого здания уже нет, его снесли, как это часто бывало в Сургуте. На его месте построен пятиэтажный многоподъездный жилой дом ленпроекта, возведенный «Сургутстройтрестом».

Сегодня Югра отмечает свое 95-летие. К юбилею впервые за 15 лет в Ханты-Мансийск прибыл первый губернатор Югры Александр Васильевич Филиппенко. Он примет участие в торжественных мероприятиях в столице округа по случаю юбилея и откроет стелу «Город трудовой доблести».

Это событие знаковое для всей Югры. Легенды Сургута недавно собирались на 35-летии «СургутИнформТВ», в числе гостей были Александр Рязанов, Юрий Важенин, Александр Сидоров, Олег Урушев.

Люди-легенды иногда уезжают из города и округа, но всегда возвращаются.

А вот Дома пионеров и другие исторические здания никуда не уезжают − их просто предают забвению и даже сносят. Они продолжают жить лишь в памяти людей. Иногда они, как и люди, возвращаются − в виде новоделов и инсталляций. Но многое зависит от политической воли губернатора Югры. Возможно, и наш Дом пионеров выйдет из опалы и станет первым действующим памятником исторического и культурного наследия легендарного поколения первопроходцев.