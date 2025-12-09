Обзор изменений в планировку Сургута – вторая часть

Продолжаем обзор изменений в «Генплан», вынесенных на публичные слушания 15 декабря. С информацией о слушаниях можно ознакомиться здесь. Первую часть обзора читайте по ссылке. А мы продолжаем:

11. Микрорайон 34 (ул. Маяковского – проспект Мира) земельный участок из зоны коммерческой застройки (под магазин) в многоэтажную застройку с исключением объекта дополнительного образования.

12. Аэропорт – исключаются парковки вдоль ул. Аэрофлотской (их планировали организовать в лесу), вместо этого появляется парковка около топливного терминала и, возможно, на месте бывшего авторынка.

13. Микрорайон №46 – зона под индивидуальное жилое строительство переводится в зону застройки до 4 этажей.

14. Поселок Юность – из многоэтажки в зону до четырех этажей, добавляется школа на 900 мест.

15. Новая дорога на Югорский тракт в районе «Заячьего острова».

16. Исключаются набережные вдоль протоки Бардыковка.

17. Устанавливается максимальная высота для гаражей – 4 метра (раньше было 20 метров).

18. Вводится новая зона КРТ, в которой не указывается этажность и плотность населения, следовательно, в ней может размещаться любое жилье, и на уровне «Генплана» мы не сможем контролировать параметры застройки города.

Я привел лишь 18 изменений, которые лично мне, как сургутянину показались наиболее важными, спорными и требующими широких публичных обсуждений. Вместе с тем еще более 80 поправок касаются промышленных зон, снежных полигонов, зон отдыха и туризма и т.д. они тоже могут касаться вас, поэтому настоятельно рекомендую изучить новый проект «Генплана».

Если у Вас предложенные поправки также вызывают вопросы – жду на публичных слушаниях 15 декабря в 18:00 в зале заседаний Думы города Сургута (ул. Восход д.4), вход свободный, при себе необходимо иметь паспорт!

Любите свой город и заботьтесь о нем, участие в публичных слушаниях – это реальная возможность изменить будущее Сургута к лучшему!