Почему новая поликлиника в Восточном жилом районе Сургута — крайняя необходимость

Рад сообщить жителям Восточного жилого района хорошие новости. При ближайшей корректировке бюджета Югры Дума автономного округа рекомендовала Правительству предусмотреть средства на проектирование нового здания для Сургутской городской клинической поликлиники №2.

Планируемый проект предполагает здание на 1000 посещений в смену, которую планируется разместить в зоне здравоохранения на ул. Каролинского, где уже находятся центр Охраны материнства и детства, станции скорой помощи и переливания крови.

Нам с коллегами депутатами удалось обосновать Правительству Югры необходимость скорейшего начала проектирования новой поликлиники на тысячу мест в восточной части города. Мы определили место, обосновали его в генплане города Сургута и заявились на соответствующую программу строительства в бюджете нашего региона.

Новая поликлиника должна снизить нагрузку на здание поликлиники №2, основной корпус которой находится на Комсомольском проспекте. Фактическая площадь Сургутской поликлиники №2 в два раза меньше нормативной. В этом году число посещений медучреждения на 80 процентов превышает плановый объем. Количество прилепленного населения составляет свыше ста тысяч пациентов.

Сургут стремительно растет, нам просто необходимо создавать максимально комфортные условия для населения в части предоставления медицинских и социальных услуг.

Микрорайон «Геолог» является одним из старейших в городе, уже со своей устоявшейся инфраструктурой, но хотелось бы его преображения.

