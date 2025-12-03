Почему Сургуту давно пора было задуматься об увеличении количества депутатов

В Сургуте собираются иначе «нарезать» избирательные округа в городскую думу, чтобы включить в них построенные и заселенные в последние годы районы. Но это – полумера. Нужно не «резать» действующие округа, а создавать новые.

Немного контекста. В 2006 году в Сургуте была избрана первая городская дума нового формата, в котором мы знаем ее сегодня: 25 депутатов, председатель, заместитель председателя, собственный аппарат, зал заседаний в здании на Восходе, 4, – тот самый, где многие бывали на публичных слушаниях или хотя бы видели его на фотографиях и в видеотрансляциях. В тот момент в Сургуте жило примерно 290 тысяч человек. Если даже просто поделить это население на 25 депутатов, то получалось около 10-11 тысяч человек на одного депутата. Понятно, что это не исключительно избиратели (в конце концов, там есть и дети, не обладающие избирательным правом), но это люди, с которыми депутату так или иначе приходится иметь дело.

Сейчас, в 2025 году, официальная численность жителей Сургута — порядка 420 тысяч человек. Это на 130 тысяч больше, чем 18 лет назад. На каждого депутата сегодня приходится уже примерно 16 тысяч человек. В конце концов, все рожденные и новоприбывшие Сургут за полтора десятилетия люди тоже должны как-то взаимодействовать со своими депутатами, получать ответы, решать проблемы, обсуждать инициативы.

При этом депутаты не «резиновые». В их случае есть взаимосвязь между количеством и качеством. Для депутатской работы принципиально важен живой контакт с людьми. Когда жителей за сравнительно короткое время становится в полтора раза больше, этот контакт удерживать все сложнее: людей становится больше, запросов больше, конфликтов больше, времени — все меньше. В результате неизбежно падает и качество взаимодействия. Поэтому, как мне кажется, уже давным-давно назрела необходимость всерьез обсуждать увеличение состава думы Сургута.

Понимаю, что здесь в мой адрес швырнут привычный аргумент: «Зачем нам еще больше этих людей, которые и так сидят на шее у налогоплательщиков?» Для начала стоит сказать, что сургутские налогоплательщики абсолютно не чувствуют на своей шее депутатов, так как зарплату из бюджета получает только председатель. Будет ли у нас 25 или 35 депутатов – на казне это никак не отразится. (Хотя я бы как раз предпочел выделить хотя бы десяток мест в думе на зарплате, но чтобы депутаты там пахали на своих избирательных участках и не отвлекались на основную работу в газпромах, нефтегазах и прочих местах, но это тема другого разговора)

В общем, я считаю возможным и разумным расширить состав Думы хотя бы до 30 человек, а то и до 35 — «с запасом». Об этом нужно думать уже сегодня, а не откладывать разговор еще на десятилетие. Понятно, что на ближайших выборах в 2026 году у нас по-прежнему будет 25 депутатов: следующий созыв, скорее всего, отработает в том же формате, что и все предыдущие. Но если мы действительно хотим, чтобы депутаты нормально работали со своими избирателями, чтобы у них была реальная возможность охватывать свой округ, а не «пробегать по верхам», нам придется увеличить их число.

Есть и еще один практический момент. Чем больше избирательных округов, тем больше возможностей направлять на них целевые средства – существуют же депутатские фонды, которые распределяются по округам. Увеличение числа депутатов дает шанс более эффективно работать с территориями, вовлекать их жителей в конструктивные процессы, типа участия в инициативном бюджетировании и так далее.

Наконец, расширение Думы создает и дополнительный кадровый резерв. Мы получаем больше людей, которые понимают, как устроено муниципальное управление, проходят через реальную практику работы с повесткой, жителями, администрацией города, с округом, контролирующими органами и так далее. Из такой среды вырастают будущие руководители — от директоров департаментов до глав городов и других руководителей местного или регионального уровня. Это важный элемент «кузницы кадров», о котором тоже не стоит забывать, когда мы обсуждаем не только структуру власти сегодня, но и ее качество завтра.

Есть над чем подумать.