Что на самом деле означает «эффект Долиной» для россиян

Реакция общества на историю с квартирой Ларисы Долиной абсолютно естественна, учитывая, насколько сложно сегодня купить жилье обычному человеку. Сначала нужно накопить на первоначальный взнос, потом влезть в ипотеку и годами ее выплачивать. Параллельно с этим необходимо все тщательно проверить. Каждый документ, и лучше − с юристом!

Теперь к обычным страхам добавился еще и «эффект Долиной», когда даже в формально чистой сделке ты можешь оказаться ни с чем − без денег и квартиры. Поэтому людей так задела эта история. Она бьет по одной из базовых потребностей − ощущению безопасности. Дом − это не роскошь, а, как поется в песне другой «отмененной» артистки, базовый минимум.

В итоге эта история − не столько про Долину, сколько про каждого, кто живет с ипотекой, копит на жилье или только мечтает о собственной квартире.

Да, к певице есть вопросы, и многие вспоминают ей старые высказывания − от «народной» артистки все-таки ждут человечности. Тем не менее в настоящую «отмену» Долиной я не верю. У нас в стране нет устойчивой культуры отмены. Сейчас ленты будут забиты мемами и гневными постами, но уже через полгода-год все утихнет. Пока же мы наблюдаем, как блогеры, бизнес и паблики ловят хайп, разгоняют просмотры и играют на общей тревоге. В каком-то смысле это делает только хуже − людям кажется, что мир еще опаснее, чем он есть.

А с другой стороны − это болезненное напоминание о том, что звонки «из ведомств», срочные просьбы, давление и уговоры − это явные признаки мошенников. И что в современном мире умение вовремя распознавать обман становится таким же важным навыком, как умение читать договор перед подписанием.