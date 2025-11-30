Поздравление председателя Думы Сургута Александра Олейникова с Днем матери

Дорогие женщины, поздравляю вас с прекрасным праздником – Днем матери!

Роль матери в жизни государства и общества неоценима. Мама – это первое слово, мама – это опора и поддержка семьи, мама – это любовь и сила, это начало всех начал, неиссякаемый источник доброты, заботы и нежности. Мама помогает верить в себя, делать правильный жизненный выбор, безгранично любит и старается всегда быть рядом.

День матери – праздник, который дает хорошую возможность для всех нас выразить любовь и благодарность самому близкому и родному человеку.

Дорогие мамы! Примите слова огромной благодарности за терпение и ежедневный труд! Особую благодарность выражаю матерям, воспитавших смелых и мужественных сыновей и дочерей, которые сейчас участвуют в специальной военной операции и самоотверженно защищают Россию.

Низкий поклон матерям, воспитывающим приемных детей и ребят с особенностями здоровья. Ваша сердечная любовь, терпение и полная самоотдача способны творить чудеса!

Желаю вам крепкого здоровья, терпения и любви!