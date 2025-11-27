16+
​Досрочная остановка

Умерла дизайнер газеты «Новый город» первого состава Ольга Медякова

​Досрочная остановка
Фото: О. Биденко

В нашем журналистском цехе – печаль: умерла дизайнер газеты «Новый город» первого состава Ольга Медякова. Инсульт. Немногим больше 60-ти... Очень, очень грустно. Прям слезы.

Тем более что представить Медякову мертвой непросто. Настолько она живая и жизнерадостная всегда. Была. Вы просто не представляете, насколько. Она всегда, абсолютно всегда улыбалась и смеялась. Только не как дурочка какая-то, не подумайте ничего такого. Медякова была ходячей радостью. Излучала счастье и оптимизм. Такой вот редкий экземпляр. Заряжала собой всех нас – большой муравейник под названием «новогородцы» – энергией.

А сколько хохм она выдавала! Стендаперы из телевизора нервно курят. (Медякова, кстати, когда работала в «НГ», курила – я очень ее за это ругал и гонял. Она непременно парировала: Самборский, на, закури, добрее будешь. Все радостно гоготали, я злобно матерился и посылал ее к черту). На 25-летнем юбилее «Нового города» (семь лет назад, боже ж ты мой!) Медякова то ли дразнилась, то ли разоткровенничалась:

– Знаешь, Самборский, как ты мне тогда по ночам снился! Каждый день! Ух, как я хотела тебя!!! Почему я не с тобой?!

– Это был бы очень драматический поворот моей жизни.

– Ну не моей же!

Мы гоготали. Все радостно гоготали вокруг. Никто никого не посылал к черту, всем было хорошо. Если Медякова рядом – всем всегда хорошо.

Ну, теперь она встретится с теми, кто был торопливей нее и кому без нее было тоскливо. Дело это неизбежное, всех ждет. Жалко, что кто-то там оказывается явно раньше срока. Вот Ольгу прям до спазма скул жаль. Таких людей на этом свете надо побольше.

Помяну вечером. И «новогородцы», и все, кто знал, – помяните.


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 21:02, просмотров: 159, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

