Мир «бежевых мам» ‒ красивый, чистый, но какой-то грустный

Тренд на «бежевых мам» появился пару лет назад и довольно быстро стал набирать популярность. Это женщины, которые выбирают минимализм во всем: одежда, игрушки, аксессуары, интерьер детской ‒ все в бежевых, белых, пастельных, спокойных тонах. Никаких ярких деталей, принтов и пестроты. Мамочки в восторге, ведь это выглядит аккуратно, эстетично, без визуального шума.

«Бежевых мам» можно понять. Их детство пришлось на то время, когда одежда и игрушки передавались «на вырост» от старших братьев/сестер, знакомых. О сочетаемости цветов особо никто не думал. Главное ‒ чтобы было тепло и удобно.

Популярности этому тренду добавили и селебрити, в основном зарубежные. И тут сработала простая логика: однотонные пастельные оттенки выглядят дорого-богато. Значит, мне тоже надо!

Эту тенденцию также объяснил психолог и старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Ольга Ганина:

«Значимость натуральности выходит на первый план в противовес пластмассовым игрушкам, искусственным тканям. И это становится атрибутом не простой, бедной жизни, а наоборот ‒ изобильной. Исторически простые, некрашеные вещи ассоциировались с бедностью, а богатство ‒ с разнообразием. Сегодня же произошел переворот: минимализм, натуральность и экологичность стали новыми маркерами элитарности и благополучия».

Однако, у тренда все же есть и критики. Они считают, что такой подход может навредить ребенку. Ведь малыш познает мир через цвета, текстуры, яркие образы. А когда вокруг все одного тона, без акцентов, детский мозг хуже развивает внимание, снижается интерес к новому и способность различать детали.

Есть и другая сторона ‒ вкус и самовыражение. Дети показывают себя через выбор любимого цвета, игрушки или одежды. А если их окружает только «бежевый мир», продиктованный мамиными эстетическими установками, им может быть негде искать свой стиль и интерес.

Лично я за баланс. Надеть что-то бежевое на праздник или фотосессию? Почему нет? Когда родители и ребенок одеты в одинаковые по оттенку вещи ‒ это и в правду выглядят красиво и гармонично. Но делать из этого повседневный стиль вряд ли стоит.

И уж тем более я не представляю, что могла бы каждый день одевать ребенка в бежевые вещички и оформлять комнату в идеально пастельных стенах. Ведь у многих из нас в детстве была своя «медитация» ‒ перед сном водить пальцем по узору ковра или обоев. А если в детской обычные, неприглядные стены, то выглядит это как-то слишком стерильно, скучно и грустно. Это же не больничная палата!

Поэтому пусть, пока малыш маленький, его окружает больше ярких цветов. Вот станет постарше, будет вспоминать детство с теплом. А серость, тусклость и однотипность пусть во взрослой жизни познает.

Хочу также поделиться своими детскими фотографиями, с яркой, а порой даже пестрой одеждой. Каждый раз, пересматривая их, я думаю: спасибо большое родителям за то, что не ограничивали меня в выборе цветов, одежды и игрушек.

У новогодней елки. Здесь мне лет пять-шесть. Долгое время красный был одним из моих любимых цветов ‒ как раз за счет своей яркости. Фото из личных архивов А. Арямовой

С младшим братом. Здесь я, одиннадцатилетняя, все в тех же вещах ярких оттенков. Фото из личных архивов А. Арямовой

С мамой. В руках у меня любимая игрушка ‒ зеленый динозавр-брахиозавр. Если приглядеться, можно увидеть пятно на его шее ‒ это дедушка приварил игрушечную голову. Несколько раз динозавр подвергался «реконструкции», но я все равно продолжала его любить. Фото из личных архивов А. Арямовой