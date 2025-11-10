Губернатор Югры поздравил жителей округа с Днем сотрудника органов внутренних дел

Поздравляю сотрудников и ветеранов органов внутренних дел Югры с профессиональным праздником!

Этот день ‒ дань уважения мужеству, самоотверженности и высокому профессионализму людей, которые посвятили себя и свою жизнь службе закону, защите прав и свобод наших граждан. От имени всех жителей региона и от себя лично выражаю слова глубокой признательности каждому, кто с честью несет службу, оставаясь верными присяге.

Желаю крепкого здоровья и благополучия, успехов в нашем общем деле ‒ служении на благо Югры и всей России!

С Днем сотрудника органов внутренних дел!