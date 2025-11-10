Глава Сургута Максим Слепов поздравил горожан с Днем сотрудника органов внутренних дел

Поздравляю сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником!

Вы верно служите Сургуту, Югре, России в непростых условиях специальной военной операции.

Ветераны МВД заложили прочные традиции чести, патриотизма, верности долгу. Сегодня их бережно хранят и приумножают действующие сотрудники полиции.

Мы всегда будем помнить и чтить подвиги героев органов внутренних дел, которые ценой жизни выполнили свой долг.

Благодарю личный состав Управления внутренних дел по городу Сургуту за безопасность сургутян, порядок на улицах нашего города. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой!