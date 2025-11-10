Председатель Думы Сургута Александр Олейников поздравил горожан с Днем сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! От всей души поздравляю с профессиональным праздником!

Каждый день вы выполняете самые ответственные задания, будь то участие в антитеррористических операциях, задержания особо опасных преступников или каждодневная работа по патрулированию улиц.

Благодаря профессионализму, самоотверженности, добросовестному отношению к службе каждого из вас, Сургут сохраняет один из наименьших показателей по уровню преступности в ХМАО-Югре.

Отрадно, что в сегодняшнее непростое время жители Сургута осознают важность повышения уровня безопасности и оказывают помощь полицейским, объединившись в добровольные народные дружины.

Подобное взаимодействие способствует увеличению уровня доверия населения к органам внутренних дел.

Выражаю слова благодарности всем действующим сотрудникам за службу, всем ветеранам – за то, что заложили правильные основы и являетесь примером для подражания молодым полицейским! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!