К 76-летию Александра Градского – о его поэтических сюитах и силе музыкального слова

Сегодня 76 лет со дня рождения Александра Градского, а в конце месяца исполнится четыре года со дня ухода. Последние годы его жизни прошли под знаком телешоу «Голос» и Московского театрально-концертного музыкального объединения «Градский Холл». Сегодня оба этих названия исчезли, зато осталась довольно-таки масштабная дискография: слава богу, ее так просто не сотрешь.

Собственно, день рождения артиста – хороший повод вспомнить кое-что из его наследия. Остановлюсь на нескольких особо любимых дисках.

«РУССКИЕ ПЕСНИ» (1980)

Настоящий русский фолк – драйвовый («Ничто в полюшке»), местами анекдотичный («Солдатская» с лобовой, вываливающейся из контекста цитатой из «Прощания славянки»), жуткий, вот просто безо всяких скидок жутчайший («Плач»). Если есть сомнения в величии Градского-вокалиста (ну а вдруг?!), этот альбом их снимет.

«САМА ЖИЗНЬ» (1984)

Одна из множества сюит Градского на стихи великих поэтов: благодаря им, кстати, можно открывать новые имена. Здесь, например, «соавтором» выступил Поль Элюар. Градский «сшивал» по несколько стихотворений в единые номера со сложнейшими, но порой смертельно красивыми мелодиями: лидирует здесь, конечно, финальный номер «К стеклу прильнув лицом... Ты уйдешь... Я закрыл глаза... Все потеряно... Я живой». Ложка дегтя – устаревшие, кажется, уже в момент выхода пластинки аранжировки: увы, именно к этому аспекту Градский, человек с совершенным слухом, оставался принципиально глух до самого конца.

«РАЗМЫШЛЕНИЯ ШУТА» (1987)

Удивительно, что самая первая программа Градского – «Размышления шута», записанная с группой «Скоморохи» в начале 70-х годов, состарилась едва ли не лучше всего остального. Впрочем, ничего странного: здесь он ориентируется на Beatles, выдавая мгновенную классику – «Скоморохи», «Синий лес», «В полях под снегом и дождем».

«НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ ПЕСНИ» (1993)

Сборник песен конца 80-х – начала 90-х – артефакт занятный. С одной стороны, здесь Градский в большинстве песен поет просто под гитару, и это решение оказывается гораздо более эффектным, нежели привлечение оркестров и синтезаторов. С другой стороны, тексты в этом альбоме поймет, пожалуй, только взрослый человек, знакомый с реалиями перестройки и эпохи первоначального накопления капитала; впрочем, за красотой музыки и вокальным мастерством этого можно и не заметить.

«ХРЕСТОМАТИЯ» (2003)

Амбициозный проект: 13 песен в разных стилях – от блюза до фокстрота. Плюс два номера, без особой скромности озаглавленные «Песня» и «Хит». Ну, хитов здесь, как во всей дискографии Градского, нет, но есть опять же мелодии, которые не убивает даже кошмарный синтетический звук.

