Глава Сургута Максим Слепов поздравил горожан с Днем народного единства

Дорогие друзья!

Поздравляю с Днем народного единства!

Смутные времена и годы героических побед народы нашей великой страны встречали вместе.

Так было в период становления российской государственности, и в годы Великой Отечественной войны, в пору освоения целины и Западной Сибири, в эпоху Всесоюзных ударных комсомольских строек.

Так происходит и сейчас: наши защитники единым фронтом под одним стягом ведут борьбу с неонацистами.

Русский народ вместе с братскими нациями за века нашей славной истории стал одной большой семьей. За свою свободу, землю и людей мы бьемся до победы. И победа – всегда за нами!

В единстве наша сила, наше будущее. С нами Бог!

С Днем народного единства, Сургут!