Почему в Сургуте до сих пор нет большого скейтпарка

В парке «За Саймой» в Сургуте на днях установили зеркальные столбы. Несмотря на то, что это что-то новое и необычное, сургутяне отреагировали неоднозначно. В комментарии под постом главы города Максима Слепова начали поступать вопросы: зачем снова вкладывать столько денег в уже благоустроенный парк, когда по всему городу хватает пустырей, где могли бы появиться новые зоны отдыха?

И один из самых частых вопросов ‒ о скейтпарке, который сургутянам обещают уже не первый год.

Первый скейтпарк в Сургуте появился в 2015 году, как раз возле парка «За Саймой». Деревянные рампы, фанбоксы, рейлы ‒ это было отличное место, где подростки могли кататься, общаться, в общем проводить время действительно с пользой.

В 2023 году чиновники обследовали площадку и признали ее аварийной. Годом позже конструкции разобрали и отправили в утиль.

«Федерация скейтбординга ХМАО-Югры» участвует в конкурсе на Грант Губернатора Югры с проектом о строительстве новой скейт-площадки на этом же месте», ‒ говорили в администрации.

Но, к сожалению, не сложилось. По словам горожан на этом месте появилась лыжная база.

«На Сайме был скейтпарк, правда плохонький, но там всегда ребятня каталась. Когда снесли его, дети думали, что новый построят, но построили лыжную базу», ‒ делится мнением Раиса Л.

Сейчас подростки катаются, где придется ‒ во дворах, на парковках, у торговых центров, и даже на территории памятника Строителям. Формально, конечно, в городе есть еще один скейт-объект ‒ пул на территории СурГУ. Но от него горожане не в восторге.

Фото: Яндекс Карты

«Будет ли когда-то в Сургуте настоящий скейтпарк? Пул на университете ‒ это одна фигура. Одновременно кататься там может только один человек. Максимум 10-20 человек в сутки. Качество около плинтуса, бетон отваливается, хотя строили пять лет», ‒ пожаловался горожанин под ником Nick01034.

Администрация ответила на это: «Специалисты осмотрят скейт-парк на территории университета. Если найдут нарушения, примут меры».

Тем не менее, надежда на то, что в городе появится нормальный скейтпарк ‒ есть. В конце 2024 года жители 39-го микрорайона добились включения строительства скейтпарка в список инициативных проектов. Поддержали идею почти 500 человек. Власти обещали: в 2024 году ‒ проектирование, в 2025 ‒ стройка.

Но время идет, а площадка так и не появилась. В официальных ответах теперь значится новая дата ‒ 2026 год.

Если бы все сургутские проекты превращались в реальные объекты, город давно стал бы столицей экстремального спорта. Но пока у нас есть только красивые эскизы.

‒ Парк в 38-м микрорайоне. Эскиз готов с 2018 года, все выглядит красиво ‒ дорожки, площадки, зоны отдыха. Реализации нет.

Так должен был выглядеть парк в 38 микрорайоне. Фото: сайт администрации Сургута

– Парк в 43-м микрорайоне. Проект с местами отдыха, детскими и спортивными площадками, лыжероллерной трассой. Амбициозный, но нереализованный.

Проект парка. Фото: сайт администрации Сургута

Неудивительно, что при каждом обсуждении благоустройства сургутяне снова и снова возвращаются к теме скейтпарка.

«Хочется как в Казани, чтобы и скейтерам, и самокатчикам было место. У меня два сына ‒ таскают самокаты в отпуск. И в Москву ездят в RampStroy House кататься», ‒ делится Инна Н.

Формально в сквере Энергетиков есть площадка для скейтеров. Только называть это полноценным скейтпарком трудно. Место мало, да и рассчитана она скорее на детей. Для города, где живет более 400 тысяч человек, это скорее макет мечты, чем реальный спортобъект.

А вот как обстоят дела у соседей:

Тюмень. В прошлом году на набережной Туры открылся фиджитал-центр нового поколения. Там есть VR-зона, гейминг и ‒ внимание ‒ полноценный скейтпарк с памп-треком.

Нижневартовск. В 2023 году там реконструировали роллердром по просьбе подростков. На площадке установили фанбоксы, рейлы, ступени и пул. Летом ‒ трюки, зимой ‒ каток и прокат.

Мегион. В 2025 году завершилось строительство скейтпарка с памп-треком и дорожками. Проект реализован за три года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

А ведь желающих кататься у нас хватает...