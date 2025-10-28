Мотоциклист из Сургута преодолел Памирский тракт − один из самых трудных маршрутов мира

В 2018 году я увидел в интернете фотографию с красивой дорогой на фоне огромной горы. Это было Каракумское шоссе. По мере того, как я узнавал, где это, в подборке появилась статья о другой высокогорной дороге − Памирском тракте. О нем и пойдет речь. Александр Македонский, Марко Поло, Чингисхан, древние цивилизации, Великий шелковый путь − все это было здесь, и все это часть истории.

Название «Памирский тракт» появилось в советское время, когда была построена современная дорога на основе старых караванных троп, по которым ходили верблюды и кочевники. Мой опыт подсказывал, что ехать предстоит не просто далеко, а очень далеко − только для того, чтобы начать путешествие по Памирскому тракту. Наступил момент, когда нужно было стартовать: я сел на свой Suzuki Boulevard и поехал.

Первая страна на пути − Казахстан, его нужно было пересечь с севера на юг. Я был тут уже не в первый раз, местность и люди мне знакомы. По пути я отдохнул один день на озере Балхаш − рекомендую его к посещению − и двинулся дальше.





После того как я пересек казахско-узбекскую границу, я попал в Ташкент. Словно из восточных сказок: большие минареты, огромный флаг, развевающийся на жарком ветру. Я въехал в крупнейший город Центральной Азии в час пик на своем мотоцикле. Было непросто из-за жары.

Когда говорят: «Ташкент», добавляя, что там очень жарко − поверьте, это не преувеличение. Днем, начиная с центрального Казахстана, температура не опускалась ниже +35 градусов. В Ташкенте жара за 40 градусов − обычное дело. Спасался только тем, что каждые полтора-два часа обливался водой и ехал дальше.

Впечатления от Ташкента у меня смешанные − времени провести в городе было немного. Думаю, это еще один повод вернуться. Но я успел сделать то, о чем давно мечтал: попробовать настоящий узбекский плов. Надо признаться, оно того стоило.

Еда − это хорошо, но нужно было ехать дальше. Следующий пункт − Душанбе, столица Таджикистана и старт Памирского тракта. Город, спрятанный среди великих гор, мимо которых ты едешь на пауэркруизере по отличной дороге, − такое не забывается. Масштабы скал и вершин просто поражают.

В Душанбе необходимо оформить пермит на посещение Горно-Бадахшанской автономной области: без него не проехать через многочисленные КПП. Я заранее позаботился об оформлении, и уже на следующий день после приезда был готов к следующему этапу − выезжать на Памир. В тот день мне предстояло ночевать в городе Калаихумб.

Поездка прошла не без приключений: закипел бензин в баке, солнце нагрело голову − получил тепловой удар, а высота в некоторых местах доходила до 2500 метров над уровнем моря. Все это случилось в первый же день. Но в итоге все закончилось благополучно − к вечеру я доехал до места ночевки.





На участке дороги, где я ехал, в трехстах метрах от меня начинался Афганистан. Естественной границей между странами служит река Пяндж. На противоположном берегу можно было видеть афганские дома, людей, детей, едущих вдоль границы по своим делам.

По дороге часто встречаются патрули таджикских пограничников − до тебя им дела нет, могут только помахать рукой в знак приветствия. Так же приветствуют и местные жители, особенно дети. Внимания, конечно, много − всем интересно, откуда я. С собой я взял сладости и раздавал их детям, которых встречал по пути.

После Калаихумба дорога вела до города Хорог. К этому моменту асфальт закончился в привычном понимании − чаще всего это была грунтовка с песком и булыжниками. Скорость снизилась, и несколько сотен километров приходилось ехать по 10 часов. Зато была возможность спокойно разглядывать все вокруг. Трафик минимальный. На редких участках с хорошим покрытием удавалось снять короткие ролики.

По пути встречал иностранцев − немцев, румын, итальянцев, поляков, французов, бельгийцев, японцев, китайцев, австралийцев − все они тоже путешествовали по Памирскому тракту.

В Хороге я переночевал и двинулся дальше − до города Мургаб, последнего относительно крупного населенного пункта в Таджикистане. По пути меня заправили бензином прямо из ведра − на Памирском тракте это вполне нормально. Там же я увидел один из самых красивых закатов в горах: небо будто горело, вокруг полная тишина, ни машин, ни людей. Просто стоишь и смотришь.

В Мургабе я полноценно отдохнул один день, а 3 сентября выехал к перевалу Хушанг в сторону города Ош (Киргизия), где и заканчивается Памирский тракт. Раньше этот перевал назывался Ак-Байтал. Ради него, одной из самых длинных и высокогорных автомобильных дорог мира, многие и едут сюда.

Перевал был успешно пройден, таджико-киргизская граница − тоже, без каких-либо проблем. Пообедав в придорожном кафе, я неспеша доехал до Оша. На этом памирская программа завершилась.

Надеюсь, воспоминания об этой поездке останутся со мной надолго.