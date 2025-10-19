Председатель Думы Сургута Александр Олейников поздравил горожан с Днем дорожника

Уважаемые работники дорожного хозяйства, ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю с профессиональным праздником!

Ваш труд невозможно переоценить, потому что в зоне ответственности дорожников находится состояние важной городской инфраструктуры – автомагистралей, дорог, мостов, проездов. От их качества зависит качество жизни сургутян.

В Сургуте сдан новый мост «Звезда Оби». Этот объект, как отметил Губернатор Югры Руслан Николаевич Кухарук, возьмет на себя основную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров. И ваша задача - эксплуатировать и содержать его ответственно и достойно, так, как вы умеете – строго соблюдая технологии и внедряя передовые методы!

Этим летом отремонтировано 270 000 квадратных метров дорог и от ваших усилий в том числе зависит, насколько долго они сохранятся. Удобная и безопасная городская инфраструктура – в ваших надежных руках, потому что каждый из вас – высокий профессионал своего дела, ответственный и надежный специалист.

Огромные слова благодарности за ваш труд! Крепкого здоровья, успехов в труде и в реализации всех дорожных проектов!