Поставить ларьки и общепит в скверы Сургута – отличная инициатива. Но делать это надо с душой и любовью к жителям

Идея развивать уличный общепит в сургутских парках и скверах звучит очень круто. Город стал удобнее, появилось больше благоустроенных территорий. Логично, что следующим шагом должно стать наполнение этих мест жизнью. Но вместе с тем очевидно: просто расставить палатки с едой – недостаточно. Нужен подход.

Недавно эту тему обсуждали Тарас Самборский и Дмитрий Щеглов в выпуске «О чем говорят». Один из важных моментов, который они затронули: как привести ларьки с общепитом в парки Сургута и не допустить хаоса и балагана. Это действительно важно. Не хотелось бы, чтобы общественные места города заполонили случайные точки с навязчивыми запахами, громкой музыкой и сомнительной эстетикой.

При этом хочется, чтобы выбор все-таки был. Чтобы человек не стоял в очереди в единственный киоск, а мог действительно выбрать по вкусу, по настроению, по бюджету. Это не значит, что в каждом сквере должно быть десять точек. Но, скажем, 2-3 формата с разной концепцией – почему бы и нет? Одна точка под кофе и десерты, другая – под сэндвичи, третья – гриль и бургеры.

Да, в Югре нет ярко выраженной уличной гастрономической культуры. Но именно это и открывает поле для экспериментов. Почему бы не придумать уникальные локальные продукты, которые могли бы стать «фишкой» именно наших парков? Простые, но вкусные. Ставку можно делать и на небольших местных предпринимателей, которые не потянут аренду в ТЦ, но с удовольствием поработают на открытом воздухе.

Особенно остро стоит вопрос цены. Здесь нужен контроль, чтобы не появилась схема «раз уж человек в парке – значит заплатит столько, сколько скажешь». Такой подход убивает доверие. Надо, чтобы точки общепита работали в рамках разумных цен и доступности. Кто это должен контролировать – вопрос открытый. Но очевидно, что, если город действительно заинтересован в наполнении парков жизнью, он должен следить и за тем, чтобы эта жизнь была еще и доступной для горожан.

Нужна и атмосфера. Просто лавочки у ларька – не подойдет. В нашем климате важно, чтобы было место, где можно укрыться от дождя, солнца, ветра. Где можно не просто купить кофе, но и погреться или освежиться. Пусть и ненадолго, но с комфортом.

Очень точно это подметил один из наших постоянных читателей Александр Коновалов: «А кто в холодную погоду в парке или в сквере будет подавать жителям горячий чай и свежую выпечку для перекуса? Кто предоставит теплый павильон со столиками и уютной обстановкой, где можно отогреться и получить кайф от кофе, чая и главное от ауры тепла?»

Полностью согласен. Уличный общепит – это не просто про еду. Это про обстановку. Про ощущение уюта в городе, где большую часть года холодно. Пожалуй, без вдумчиво обустроенных пространств даже хорошая еда не будет радовать.

Можно учиться у других городов, у многих уже есть такой опыт. Нам не нужно изобретать что-то радикально новое, достаточно просто адаптировать разумные решения под наш контекст. Главное – создать такие условия, при которых будет и бизнесу интересно, и горожанам приятно.

Сургуту не нужно превращаться в туристический центр с фудкортом под открытым небом. Но Сургут вполне может стать городом, где в парке можно выпить вкусный кофе, поесть что-то свежее и укрыться от непогоды. Только важно делать все это с душой и любовью к жителям.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.