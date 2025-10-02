Почему не только дети мигрантов не могут сдать русский язык: взгляд через призму чтения

Недавний случай, когда ребенок не смог поступить в школу в ХМАО из-за провала экзамена по русскому языку, снова вызвал обсуждение уровня знаний у детей. Я не берусь оценивать конкретно эту ситуацию − информации слишком мало. Возможно, ребенок просто разволновался. Такое бывает.

Но все же не могу не затронуть проблему глубже. Мы действительно сталкиваемся с тем, что дети перестают читать. С этим сталкиваются уже не в первый год учителя и родители.

Я сама защищаю игровые формы обучения − игры могут мощным инструментом. И все же они не заменят классические формы образования, в том числе и чтение. Читать нужно. Чтобы родители включались в процесс, прививали любовь к книгам, показывали на своем примере, как можно проводить досуг.

Вместе с тем и взрослые стали реже читать, честно признаюсь − я тоже. Все время что-то отвлекает, и в большей степени телефон: мессенджеры, лента новостей, шортсы. Это ведь тоже часть проблемы.

Сегодня телефон стал новой «соской» − только уже для детей постарше. Дал в руки экран − и тишина на два часа. А потом − еще на два. Удобно.

Декан филфака СурГПУ Николай Ганущак в нашем интервью очень точно подметил: «Я наблюдал картину, когда мама в телефоне, ребенок в телефоне, папа в телефоне – семья общается, да? Друг другу отправляют какие-то видео, картинки. Мне кажется, у молодых родителей это сейчас особенно распространено. Действительно живого общения нет, поэтому стоит или убирать полностью все гаджеты и общаться, или же просто выждать период, когда появится необходимость у людей в живом общении».

В итоге дети не только не могут выразить свою мысли, но и порой не понимаю, что им читают. У них не формируется ни активный, ни пассивный словарный запас. Поэтому в классической литературе они «застревают»: слишком много непонятных слов, оборотов, смыслов. А если словарный запас бедный, то и с грамматикой беда: как подобрать проверочное слово, если ты просто не знаешь, как это слово звучит в других формах?

И раз уж речь зашла об экзаменах для детей мигрантов, хочу отметить: некоторые из них могут знать русский язык даже лучше, чем дети, родившиеся и выросшие здесь. Все еще помню, как мои одноклассники, будучи в девятом классе, читали вслух с трудом − кто-то даже по слогам.

Так что проблема эта давняя, и корень ее скорее в системе.