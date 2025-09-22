Щелковский театр показал сургутянам классическую французскую комедию Эжена Лабиша

Гастроли Щелковского театра подарили сургутянам возможность познакомиться с классикой французского водевиля. На сцене Центра культуры и досуга «Камертон» зрители увидели пьесу Эжена Лабиша «Убийство на улице Лурсин» в постановке Светланы Погодиной − легкую, динамичную и по-французски остроумную.

Сюжет развивается вокруг рантье Ланглюме, который после шумного застолья просыпается с тяжелым похмельем и обнаруживает в своей постели бывшего школьного товарища Мистенгю. Вместе они начинают восстанавливать события прошлой ночи и с ужасом находят доказательства собственной причастности к убийству. Ситуация закручивается с каждой минутой: нелепые попытки замести следы только усугубляют положение, а каждое новое «алиби» оказывается еще более сомнительным.

Герои то и дело обращаются к зрителям. Особенно ярко это ощущается в сцене пробуждения Ланглюме: он оглядывает зал и произносит реплику «Никого нет». И весь зал становится то ли свидетелем, то ли соучастником событий.

Комедия построена на недоразумениях и остроумных диалогах. В одной из самых запоминающихся сцен герои обсуждают счет за «три бутылки настойки на вишнях и две на сливах», и тут же все сходится: найденные косточки вовсе не являются уликой.

Финал спектакля напоминает: нельзя слепо доверять первому впечатлению и любой информации − проверка фактов может изменить все.

Щелковский театр показал в Сургуте три спектакля в рамках федеральной программы «Большие гастроли» при поддержке Министерства культуры РФ и «РОСКОНЦЕРТа». «Убийство на улице Лурсин» стало отличным завершением трудовой недели: легкая комедия, уморительные недоразумения, живое общение со зрителем и актерская энергия сделали вечер по-настоящему интересным.