​Практика показала, что Сургут оказался прав, не отдав свои тепловые сети в концессию шесть лет назад

Чему сургутян должна научить история с «Корпорацией СТС»

​Практика показала, что Сургут оказался прав, не отдав свои тепловые сети в концессию шесть лет назад
Фото dumasurgut.ru

В СМИ активно обсуждают тему передачи в государственную собственность акций «Корпорации СТС», фактически означающую возврат в государственную собственность десятков коммунальных предприятий, отвечавших за водо-, тепло- и электроснабжение городов от Ямала до юга Урала, которые в свое время разными способами были переданы в частные руки из муниципальной собственности. Юридическую оценку тем схемам и действиям лиц, причастных к ним, вскоре даст суд, но сейчас меня больше заботит сама суть происходившего процесса.

Процесс приватизации лакомых коммунальных предприятий стартовал в середине 90-х и активно продолжался до самых последних времен. Мотивировалось это все, во-первых, тем, что частник лучше умеет в бизнес, чем государство. На конкурентном рынке я с этим даже пытаться спорить бы не стал. Но большинство таких предприятий работает в режиме локальных монополий. Можете ли вы выбрать для своей квартиры поставщика воды или электричества? Нет? То-то. Более того, тариф формируется тоже не рыночным способом, а по хитрой формуле службы по тарифам, что так же далеко от рыночного регулирования. При этом потребитель не может отказаться от данных услуг: они являются базовыми для любого человека в XXI веке, и он будет вынужден платить столько, сколько напишут в расчетке. Есть, конечно, и положительные примеры частных сетей, в том числе в Сургуте.

Во-вторых, предполагалось, по крайней мере формально, что частный капитал вложится в модернизацию «советского наследия», создав концессии и вернув через тридцать лет новенькую эффективную инфраструктуру. В реальности, много общаясь с муниципальными депутатами разных городов, могу вспомнить лишь несколько «историй успеха». Чаще всего все ограничивалось высасыванием оставшегося ресурса оборудования и минимальной модернизацией за счет обязательных отчислений на амортизацию, субсидий местных властей и роста тарифа. Все это с не меньшим, а большим успехом могут делать предприятия, находясь в муниципальной собственности, хотя бы потому, что их доходы возвращались бы в муниципальный бюджет, а не утекали за границу главным бенефициарам. Подробней об этом я писал, например, в 2019 году, когда та же корпорация пыталась прибрать к рукам наши тепловые сети.

Моя точка зрения с тех пор никак не изменилась: «естественные городские монополии» должны оставаться в городских руках. Ведь для наших северных городов это не только вопрос денег — это вопрос безопасности! Остаться Сургуту зимой без света и тепла – это готовый сюжет для фильма ужасов, которому позавидовал бы Стивен Кинг. Аналогичную позицию высказывали в то время многие «отцы-основатели города», которые помнили, как и зачем эти предприятия появились в городе, например Юрий Иванович Важенин.

Надеюсь, обратный процесс возврата сетей и инфраструктуры в государственную и муниципальную собственность станет устойчивым трендом и пройдет максимально безболезненно для потребителей.

Что делать, чтобы история с потерей контроля над стратегическими городскими активами не повторилась?

Возвращаясь в 2019 год, вот что нам помогло тогда сохранить городские тепловые сети.

1. Полномочия сургутской думы согласовывать заключение договора концессии. Не у всех городских парламентов была такая роскошь, в большинстве случаев предприятия передавались без решения депутатов. Процесс урезания полномочий муниципальных депутатов ведет к деградации института муниципальных дум и концентрации власти в руках единолично принимающего решения чиновника, что может приводить к злоупотреблениям. Сбалансированная же система власти, подразумевающая обсуждение важных городских решений с участием чиновников, депутатов и общественности, должна вести к выработке конструктивного публичного решения, что снижает риски коррупции, вредительства и головотяпства.

2. Взаимодействие с федеральными органами власти. К сожалению, из Москвы не всегда видны все проблемы и сложности, которые могут возникать в сибирских городках за кряжем Уральских гор, особенно когда эти города об этом молчат. Так, принятый в 2019 году федеральный закон о ликвидации «МУПов и ГУПов» многие чиновники взяли как указание срочно распродать все муниципальные предприятия, вместо того чтобы разобраться в сути закона и дать обратную связь. Я тогда активно работал в СовФеде, и именно через сенаторов удалось донести позицию северян: предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность северных городов, должны быть сохранены. Чуть позже я также обратился в обращение о необходимости уточнить понятия «обеспечение жизнедеятельности в районах Крайнего Севера», а также описать перечень сфер деятельности унитарных предприятий, попадающих под это исключение. В результате Федеральная антимонопольная служба приняла решение толковать данную норму для всех предприятий, работающих в сферах, решающих вопросы местного значения, т.е. на все муниципальные предприятия. Подробней тут.

Таким образом, активная работа муниципалитетов с федеральными и региональными органами власти позволяет гармонизировать законодательство и практику применения в интересах горожан.

3. Публичность. Муниципальный уровень власти самый близкий к населению, мы вместе решаем городские задачи. Тогда, в 2019 году, активная позиция жителей давала мощную поддержку депутатам и чиновникам, опираясь на которую можно было принимать решения в интересах горожан. Представим себе обратную ситуацию, когда горожане не интересуются происходящими в городе процессами, не участвуют в публичных формах управления городом. В таком случае и депутатам было бы сложно обосновывать свои решения, а процесс их принятия перестает быть публичным, что опять же может быть на руку нечистым на руку дельцам. В общем, забота горожан о своем городе – это важнейший аргумент в борьбе за его процветание.

Будем следить за развитием событий!


Сегодня в 11:22
