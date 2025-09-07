Поздравление председателя Думы Сургута Александра Олейникова с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники нефтегазового комплекса, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Черное золото и голубое топливо – национальное богатство России: треть бюджета страны составляют доходы от нефтегазовой деятельности. А это значит, что все нефтегазодобывающие предприятия - это гарантия экономической стабильности нашего государства.

В этот день мы с огромным уважением вспоминаем ветеранов нефтяной и газовой отраслей, которые не только заложили трудовые традиции, но оставили после себя дух патриотизма, уважения и любви к своей профессии!

Сегодняшний праздник — дань уважения ко всем вам, кто ежедневным трудом вносит вклад в развитие своих предприятий и городов, в развитие и процветание нашей страны.

Я желаю каждому из вас новых побед и свершений, масштабных проектов и высоких результатов в решении всех производственных задач! Пусть на вашем пути к цели не будет непреодолимых препятствий! Будьте здоровы, счастливы и успешны!