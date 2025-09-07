Поздравление Главы Сургутского района с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые жители Сургутского района!

Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

Празднику – 60 лет. Это настоящий праздник Сургутского района. Без нефтяников и газовиков невозможно представить наш край.

Без вас район никогда не стал бы таким, какой он сейчас. Вы не просто работаете на этой территории, вы развиваете наш район и Югру, от вашего труда зависит экономика всей страны. Спасибо за ваш нелегкий, но очень нужный труд. Здоровья, удачи, благополучия каждому из вас.

С праздником! С Днем работников нефтяной и газовой промышленности!