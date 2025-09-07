Поздравление Главы Сургута ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники нефтегазовой отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День работников нефтяной и газовой промышленности в нашей стране стали отмечать ровно 60 лет назад. В год возрождения Сургута в статусе города, благодаря открытию в Западной Сибири беспрецедентных запасов углеводородного сырья. Освоение нефтегазовых месторождений дало городу мощный импульс развития. Профессиональный праздник нефтяников и газовиков для сургутян стал одним из главных в календаре.
Сегодня предприятия топливно-энергетического комплекса, которые базируются в Сургуте – это масштабные производственные компании. Их лидерские позиции в поиске, добыче, транспорте и переработке нефти и газа заложены героическими достижениями ветеранов отрасли и самоотверженным трудом их преемников.
Успешная работа нефтегазового кластера – основа экономики и социального благополучия Сургута, Югры и всей России. В сердце этого успеха – высокий профессионализм и упорный труд работников ТЭК.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, сплочённой работы и новых свершений, благополучия, мира и добра!
С праздником!