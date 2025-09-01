Поздравление председателя Думы Сургута с Днем знаний

Сегодня – День знаний! Я поздравляю всех с этим праздником, потому что он уже давно стал всенародным. Каждый из нас имеет к нему отношение, ведь это наши дети идут сегодня в школу, колледж, техникум, институт, университет, также, как и мы когда-то…

К тому же, все мы продолжаем свое образование в школе, которая называется школой жизни…1 сентября – день особо торжественный: первые звонки, волнения, цветы, радостные голоса всех, кто пришел в Храм знаний. У первоклассников сегодня начинается новый этап, полный открытий. Пусть он будет интересным и насыщенным! У школьников выпускных классов этот этап заканчивается. И надо использовать его продуктивно для подготовки к экзаменам! Помните, что от качественных знаний зависит ваше будущее.

Всем школьникам и студентам желаю познавать новое, совершать открытия и никогда не сомневаться в своих способностях! Пусть каждый день приносит вам радость и яркие впечатления. Учитесь с интересом и удовольствием. Преподавателям и родителям – терпения и выдержки. Пусть дети не подводят вас и радуют своими успехами. А всем вместе – успехов на пути новых начинаний!