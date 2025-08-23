16+
«Битлз» выкатили анонс четвертой части «Антологии». Теперь с ИИ и снова без «Carnival of Light»

13 демок, старые бонусы и ни слова о «Carnival of Light»

«Битлз» выкатили анонс четвертой части «Антологии». Теперь с ИИ и снова без «Carnival of Light»
Фото: thebeatles.com

«Битлз» в очередной раз поскребли по сусекам и выкатили анонс четвертой части «Антологии». Но там уж совсем остатки: так и пишут, что собрали всего 13 демок (странно, конечно, демок-то у битлов — море разливанное, одну и ту же песню по миллиону раз могли записывать), а остаток места на двух (!) дисках забили некими композициями, появлявшимися ранее на подарочных изданиях. Ну и плюсом — подновленный искусственным интеллектом вокал Леннона в Free as a Bird (песня уже доступна, кстати) и Real Love. Ну, это мы ждали со времен Now and Then, тут никаких неожиданностей.

Забавно, что при всем дефиците материала группа сподобилась вновь зажать, например, рождественскую безделицу Christmas Time is here again (ничего особенного, просто устное поздравление для фан-клуба под незатейливую песенку) и нечто под названием Carnival of Light — Святой Грааль, много лет терзающий воображение битломанов всего мира. Вангую, что на поверку это пустышка, какой в свое время обернулась не менее легендарная What’s the New Mary Jane; проверить это, впрочем, пока невозможно: в конце концов, наследникам четверки надо же будет что-то выпускать на будущие юбилеи!

К слову, о наследниках: намедни вот и Шон Леннон анонсировал мегаломанский бокс-сет Power to The People на основе альбома Some Time in New York City, который, прямо скажем, трудно считать творческой удачей Джона и Йоко. Там опять какие-то обрывки, обрезки, о которых сын с нежностью говорит: «Мне очень важно было услышать голос отца бла-бла-бла» (это можно понять: но зачем совмещать тихие, не сказать интимные радости с зарабатыванием денег? в конце концов, это просто семейный архив, не более). Но самое смешное, что в этой версии издания отсутствует песня Woman is The Nigger of The World. Вот так современная всеобъемлющая политкорректность с дубинкой культуры отмены в руках сумела наконец причесать и бунтаря Леннона. Сынулька же, стремящийся издать (и продать) любое зафиксированное на пленку движение воздуха из уст отца, но при этом легко выбросивший целую песню — нормальную такую, законченную, сыгранную, спетую, записанную песню Джона Леннона — выступил лишь орудием, той самой дубинкой... и иллюстрацией безнадежного лермонтовского «богатыри, не вы».

Power to The People, говорите? Не дай бог.

Что тут сказать в качестве итога? Леннона с удовольствием послушаю в оригинале, без сыночкиных архивов, зато с угнетенной женщиной в треклисте. А «Битлз»… Если и есть в этом мире артист, от которого даже, простите, не слышанный ранее пук услышать интересно, то это именно они. В общем, жду релиза.

Сегодня в 13:49
