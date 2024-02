Россияне все еще слабо понимают, в чем огромные плюсы компьютерных игр

В Сургуте прикопались к местному жителю, который спокойно ночью играл в компьютерные игры и внезапно впал в кому. Разумеется, примерно каждый разумный человек, хотя бы чуток знакомый с видеоиграми и функционированием наших организмов, заподозрил бы в этом новостном поводе неладное. Потому что для впадения в кому нужно поиграть не три часа, как это случилось в Сургуте, а 33 часа, а то и побольше. И то скорее это будет не кома, а выключение тела в сон от изнеможения.

Вот и выяснилось, что у мужчины ночью во время игры произошел разрыв аневризмы и кровоизлияние в мозг. Это крайне коварная штука, и случиться может буквально в любой момент жизни – во время охоты, принятия ванной, скандинавской ходьбы, сна или другого занятия. Но вряд ли бы кто-то стал потешаться или злорадствовать над человеком, если бы он упал в обморок во время пробежки. А компьютерные игры, значит, повод.

Давайте так. Компьютерные игры – это социальное благо, которое (как и любое явление в нашей жизни) имеет некоторые «темные» стороны. Самое главное заключается в том, что компьютерная игра – это упрощенная модель реальности, в рамках которой человек может интересно проводить время и давать нагрузку своему мозгу.

В итоге огромное количество молодых людей по всему миру, которые ранее бродили бы по улицам и давали бы там выход своей неуемной энергии непонятно в каком формате, могут спокойно посидеть дома, поиграть, занять голову и несколько «выпустить пар» в безопасной среде. Для пенсионеров история даже лучше – компьютерные игры, какими бы они ни были, нагружают голову и заставляют непрерывно решать какие-то задачки. Подобная активность – это шажок во спасение от постоянно бегущих за нами болезней, связанных с ухудшением мышления, памяти и других когнитивных процессов. Кстати, в главной стране долгожителей – Японии, – по инициативе властей даже была создана киберспортивная команда из крайне возрастных игроков. Вот люди понимают, что делают.

Как я и говорил ранее, у этого есть свои негативные стороны. Есть «игромания» как диагноз, но поставить его можно примерно такому же количеству людей, сколько получают диагноз «алкоголизм». Употребляют спиртное в мире миллиарды людей, а реально впадают от него в физиологическую зависимость – доля процента. Есть нюанс, что компьютерным играм сопутствует сидячий образ жизни – это более реальная и насущная проблема, чем та же «игромания», и тут нужно работать с людьми и напоминать, что надо не забывать про физическую активность. Впрочем, технический прогресс нам в помощь – я бы не стал исключать, что лет через пять мы будем видеть гуляющих по парку людей в 3D-очках, которые прямо на ходу будут делать какие-то пассы руками, а в их глазах будут перемещаться отряды из Heroes of Might and Magic 3. Посмотрим.

Но надо понимать, что мировая индустрия видеоигр по объему рынка и продуктов уже превзошла, например, все кинопроизводство планеты. И базово она несет нам много добра. Игры позволяют приятно проводить время, они разминают наш мозг, там бывают очень крутые сюжеты, красивая картинка, невероятная музыка (крупнейшие симфонические оркестры мира регулярно исполняют произведения из игр), крутейшие необычные концепции и идеи, и так далее. Сегодня смеяться над людьми, которые играют в видеоигры – примерно то же самое, что XIX веке смеяться над читающими книжки.

Семье сургутянина, попавшего в страшную историю с аневризмой – огромная поддержка, сил, и пожелание выкарабкаться из этого ужаса. Всем остальным – смотрите на мир более отрытым и дружелюбным взором. Понимаю, это непросто, особенно, сейчас. Но надеюсь, что у нас всех получится.