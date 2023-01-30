Что делать с освобождающимися площадями в торговых центрах

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал новость о скором уходе сети OBI из Сургута. Приводим его мнение.

Площадей в ТЦ освобождается все больше и больше, а якорных арендаторов таких огромных пространств становится все меньше и меньше. Может быть, плюнуть на этих всех «торговых якорных гигантов» и разместить на месте OBI какое-то производство? Как, к примеру, в Ижевске на площадях бывшего торгового центра создали производство беспилотных летающих аппаратов. Или организовать выставочный центр, что планируется построить в составе НТЦ. Зачем строить, если рядом освобождаются два огромных этажа?

Можно и картинную галерею здесь открыть, как филиал существующей картинной галереи в Ханты-Мансийске. Очень крутой, кстати, в запасниках которой хранятся шедевры мирового уровня. Надо бы приобщать как-то народ к прекрасному. Хватит ему совершать экскурсии по торговым залам. К сожалению нет сегодня энтузиастов-подвижников изобразительного искусства, как тех художников-передвижников из XIX века.

Нет передвижников XXI века в среде чиновников от культуры Югры. А съездить в столицу округа для посещения этой самой крутой картинной галереи не каждый сургутянин сможет с детьми. Понятно, что чиновники могут предложить детям фэнтези-фестиваль или Хеллоуин или еще что-то прозападное. Но рядом же на деньги налогоплательщиков всей Югры закуплены великолепные полотна мастеров, и они недоступны «широким народным массам», а, главное, детям. А эти картины должны работать. А не использовать ли их в качестве сохранения денег от инфляции, как задумывали чиновники в правительстве Александра Филипенко. «Искусство принадлежит народу» или я, пардон, ошибаюсь?