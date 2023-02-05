Как утеплить дом в холода?

В суровых климатических условиях Сургута очень важно позаботиться о сохранении тепла дома. Как можно утеплить дом сейчас, если к наступлению холодов этого сделать не удалось, а также какие материалы для этого потребуются?

Как правило, в доме суммарные теплопотери через окна и двери составляют около 10-15 процентов, почти половина тепла утекает через стены, а еще треть – через крышу. Несмотря на то, что обычно такие работы проводят в теплую погоду, немного снизить теплопотери можно даже зимой. Все зимние работы по утеплению могут проводиться только внутри помещения. Чтобы снизить теплопотери, необходимо создать вокруг дома изолирующий контур, поэтому утеплять нужно все конструктивные элементы здания: стены, подвал, полы, крышу и чердачные перекрытия. Та же логика применима и к городской квартире.

Практически все строительные конструкции утепляются по одному алгоритму:

● Подготовка основания;

● Укладка гидро- и пароизолирующего материала;

● Монтаж утеплителя;

● Создание обрешетки;

● Финишная обшивка облицовочными материалами.

Как правильно выбрать утеплитель

Наружное утепление

Для стен выбирают теплоизоляцию с низким коэффициентом теплопроводности и высокой способностью к пароизоляции, иначе влага будет запираться внутри между стеной и теплоизолирующим слоем, что вредит стройматериалам, а также провоцирует гниение древесины и появление грибка и плесени.

Лучше всего для наружных работ подходит минеральная вата. Этот недорогой материал традиционно применяется для утепления домов, при этом он не теряет своей актуальности. Упаковку минваты в Сургуте, например, можно приобрести за 1 450 рублей на «Авито», а минимальная цена, по которой можно найти минеральную вату в городе, составляет 343 рубля за упаковку. Минвата подойдет для утепления любых конструкций: фасадов, межэтажных перекрытий, полов.

Не стоит использовать в наружных работах маты из экструдированного пенополистирола (ЭППС), так как этот материал практически паронепроницаем.

Внутреннее утепление

Для внутренних работ, напротив, нужен паронепроницаемый материал. Минимальной паропроницаемостью обладают пенопласт и экструдированный полистирол. Это простые в работе, недорогие материалы, но для жилых помещений подходят мало. ППС и ЭППС под воздействием высоких температур начинают плавиться и выделяют токсичные вещества, поэтому в случае возгорания повышается риск отравления продуктами горения.

Лучше всего подходит для утепления стен внутри дома пенополиизоциануратные (ПИР) плиты с алюминиевой фольгой. Этот полимер имеет сверхнизкий коэффициент теплопроводности, а водопоглощение не более 1%. Плита жесткая, хорошо держит форму, с обеих сторон покрыта алюминиевой фольгой, что сводит к нулю паропроницаемость. Фольга выполняет еще одну функцию: она выступает как отражатель тепла, возвращая его в помещение. Таким образом, использование плит из ПИР позволяет качественно утеплить стены и максимально снизить теплопотери.

В городской квартире ПИР хорошо использовать для утепления балкона – при монтаже не нужно устраивать дополнительную обрешетку, «съедающую» внутреннюю площадь. Плиты крепятся к зачищенным поверхностям с помощью пластиковых дюбелей или полиуретановой пены, а стыки можно проклеить алюминиевым скотчем.

Утепление фундамента

Для фундамента требуется негигроскопичный материал, поэтому, например, утеплить подвал с помощью минеральной ваты не получится, так как со временем материал намокнет и потеряет свои свойства. Для теплоизоляции фундамента хорошо подходит экструдированный пенополистирол. Такие плиты имеют плотную однородную структуру, не впитывают воду, не разлагаются в земле. Благодаря таким свойствам ЭППС широко применяют для утепления трубопроводов, колодцев. Упаковку плит ЭППС на том же «Авито» можно купить, например, за 1 740 рублей, при этом стоимость листа составляет 217 рублей и количество плит может быть подобрано по индивидуальному заказу.

Кроме плит ЭППС в утеплении фундамента применяются напыляемые материалы: эковата, пенополиуретан. Во время нанесения состав распыляют по поверхности ровным слоем и оставляют застывать. Часто применяется комбинация разных теплоизолирующих материалов: напыляемая теплоизоляция используется в труднодоступных местах, а на основных участках – ЭППС.

Утепление кровли

Важными свойствами теплоизолирующих материалов для кровли являются небольшой вес и хорошая звукоизоляция. Слишком тяжелый материал увеличит нагрузку на стропильную систему, а плохая звукоизоляция не сможет обеспечить домочадцам тишину, например, во время дождя, когда капли сильно стучат по кровле.

Для кровельного пирога применяют различные материалы: базальтовую и минеральную вату, пенополиуретан, эковату. Не стоит применять на крыше ЭППС по причине токсичности веществ, выделяемых при плавлении материала.

Хорошая гидроизоляция: какой материал будет работать в паре с утеплителем

Чтобы защитить строительные конструкции от влаги, кроме утеплителя потребуется гидро- и пароизоляция. Пароизолирующие материалы выносят точку росы за стену и таким образом защищают от влаги и стеновые конструкции, и утеплитель.

Пароизоляция должна создавать полностью непроницаемый для влаги контур, поэтому все стыки дополнительно герметизируют скотчем. Если при монтаже была нарушена технология, влага постепенно начнет скапливаться на стеновых конструкциях и теплоизолирующих материалах. Кроме того, нарушение целостности пароизоляции зачастую приводит к появлению черной плесени.

Чаще всего для пароизоляции применяют либо пароизоляционные пленки, либо диффузные мембраны. Эти материалы подходят для выполнения большинства работ – на фасадах, чердаках и мансардах, в подвалах.

Инструменты для работы

Теплоизоляция дома практически не требует применения специального профессионального оборудования. Оно потребуется только в случае использования напыляемых материалов, которые наносятся на поверхность с помощью устройств высокого давления и распылительного пистолета. В случае в эковатой специальная установка требуется только тогда, когда необходимо нанести материал в труднодоступных местах – на ровных открытых поверхностях она легко наносится вручную.

Для выполнения монтажных работ необходимо подготовить:

● Гвоздодер: нужен для демонтажа старых покрытий и облицовки;

● Дрель или перфоратор: потребуется, чтобы смонтировать обрешетку;

● Строительный степлер: облегчает и ускоряет процесс фиксации гидро- и пароизолирующих материалов;

● Скотч: понадобится для герметизации стыков пароизоляции;

● Метизы: подбираются в зависимости от вида утеплителя и материала основания.