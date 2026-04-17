В 2026 году россияне тратят на продукты питания около 39% своих расходов, что является максимумом за последние 18 лет

По данным Росстата, в 2026 году россияне тратят на продукты питания около 39% своих расходов — максимум за последние 18 лет.

Для сравнения: в среднем по ЕС в 2021 году этот показатель составлял около 14%. Даже если смотреть на европейские страны-аутсайдеры — Боснию и Герцеговину (31,3%), Румынию (24,8%), Литву (20,4%), Болгарию (20,1%) — Россия все равно оказывается хуже всех…

В динамике мы также проигрываем. В 2009 году Румыния тратила 27,3%, Литва — 25,5%, Польша — 18,6%. К 2021 году показатели снизились. В России же, наоборот: 37,7% в 2009 году, 38,2% в 2021-м, около 39% сейчас.

Но ведь в прошлом году мы писали, что по меркам развивающихся стран у нас хорошие доходы, но до уровня развитых экономик мы пока не дотягиваем.

Почему такой разрыв?

Начнем с того, что рост доли расходов на продовольствие в последние годы во многом связан с инфляцией, прежде всего, в базовых товарах. Вторая причина — неравномерный рост доходов: зарплаты растут не у всех, тогда как цены на продукты затрагивают всех одинаково.

Что касается разрыва, важно учитывать структуру расходов в целом. Даже если европейцы тратят меньше на еду, больше средств может уходить на коммунальные услуги, бензин, транспорт и досуг. Поэтому сравнение только доли расходов на питание не дает полной картины уровня жизни.

Лучше смотреть не только на номинальные проценты, но и на паритет покупательной способности (PPP), который сглаживает различия в ценах и доходах. А там все не так грустно.

По покупательной способности мы на уровне Польши и стран Балтии. Но разница с Западной Европой все равно чувствуется: например, на средний доход в Германии можно позволить себе примерно на 60% больше товаров и услуг, чем у нас.