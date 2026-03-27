Стрельбище за 50 млн в парке «За Саймой»: неожиданная инициатива властей в Сургуте

В Сургуте обсуждают идею построить здание стрельбища в парке «За Саймой» за 50 миллионов рублей. Сам проект может показаться интересным, но у депутатов и горожан возникает вопрос: почему деньги так легко находятся именно на это, а не на другие давно назревшие задачи.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, нужен ли городу такой объект, можно ли размещать его в парке, чем тир отличается от стрельбища, почему власти до сих пор не решили более важные вопросы городской повестки и как в этой истории проявляются реальные приоритеты муниципального управления.

Дмитрий Щеглов: В сургутском парке «За Саймой» может появиться некий тир или стрельбище. Подобную идею озвучили представители администрации Сургута депутатам городской Думы, и депутаты городской Думы восприняли ее с непониманием. Потратить 50 миллионов рублей на некий объект спортивного характера, который почему-то должен располагаться именно в парке, в котором, я напомню, у нас уже бывали случаи, когда власти предлагали что-то строить, и каждый раз и общественность, и депутаты упирались и не давали этого сделать. Как это будет на этот раз, пока не знаем, но уже можно что-то обсудить. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега — журналист Тарас Самборский, на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Собственно, депутаты попросили представить какое-то человеческое обоснование: зачем этот тир нужен именно там? Хотя, может быть, его в другом месте каком-нибудь поставить можно, если уж действительно городу так сильно нужен тир. И попросили показать, как это может выглядеть в принципе. Представители администрации пообещали сделать это в обозримой перспективе, там в течение, кажется, месяца. Что думаешь насчет тира в парке «За Саймой»? Хорошее место, хорошая идея или все-таки нужно как-то это додумать?

Т.С.: Я насчет тира в парке «За Саймой» думаю хорошо. А вот насчет стрельбища в парке «За Саймой» я не знаю, как думаю. Надо все-таки понимать, что между тиром и стрельбищем есть...

Д.Щ.: Это здание за 50 миллионов рублей. То есть это что-то... Хотя я не знаю, какое здание можно построить за 50 миллионов рублей в охраняемой природной зоне, где ни коммуникации приложить, ничего не сделать.

Т.С.: Смотри. Тир... Мы же мальчики. Ты стрелял в тире когда-нибудь? Я стрелял много раз. И в детстве, и во взрослом состоянии. Для меня тир — это, скажем так, ларек, некий павильон, в котором ты берешь эти пульки и из воздушки стреляешь по каким-то зайчикам, мишеням и так далее. Вот это тир. То есть один из многих элементов развлекательной инфраструктуры в любом городском парке, каковым парк «За Саймой», надеюсь, и является. И в этом случае вопрос открытия тира, как и любой другой досуговой, развлекательной, социальной инфраструктуры, — это вопрос к малому бизнесу. Вот тут бы я на месте городских властей всяческим образом поощрял появление операторов подобного бизнеса. Это не очень доходный бизнес, как мне представляется, но тем не менее определенную атмосферу в парке наличие тира создает.

А стрельбище — это, конечно, уже серьезная вещь. Это уже настоящее стрелковое оружие разных видов. Это уже тренеры, это другие масштабы самого помещения. То есть это там... Я тут не специалист, пусть специалисты напишут нам в комментариях. Это уже какие-то там много-много метров вперед, 20, 30... сколько там пуля летит? Я, как человек пацифистски настроенный, вообще не очень люблю оружие, но и в стрельбищах тоже пару раз стрелял. Поэтому стрельбище так стрельбище, прекрасная идея, но возникает, как и у депутатов, ряд совершенно очевидных вопросов.

Первый: если с такой легкостью найдены после утвержденного городского бюджета 50 миллионов на эту цель, то почему на задачи более очевидные и более продолжительное время стоящие в городской повестке дня власти не находили 50 миллионов? Пресловутая тема перепроектирования Дома пионеров, например, который, как мы знаем, опять-таки из сообщений из «Белого чума» на этой неделе, по которому дана команда, это прямая цитата одного из заместителей губернатора: «Дом пионеров, как и «Аврору», сохранить любой ценой». То есть там ответственные люди заявили: «Мы им, имея в виду городские власти Сургута, дали команду». То есть, оказывается, так можно было. Вот.

Но если мы вспомним всю злосчастную историю, связанную с Домом пионеров, его спасением, обсуждением вариантов его спасения, обсуждением тех или иных способов его реконструкции, то на всех этапах, а длилась эта история много-много лет и десятилетий, городские власти заявляли, что денег в бюджете на это нет. И вот если мы что-нибудь тут выпросим у спонсоров, то так и быть, может быть, получится.

И вот со стрельбищем история совершенно другого свойства. Явно не очень очевидный проект для города... То есть он неочевидный не потому, что он плохой. Он прекрасный, еще раз повторяю. Люди, мальчишки, да и мужики взрослые любят пострелять. Нормально, дайте эту возможность. Это все нормально. В общем-то, это один из не худших навыков для любого человека, мне кажется. Уметь стрелять, прицелиться, знать, что такое мушка, мишень, курок, затвор и так далее, приклад. А просто вопроса в повестке дня вообще никогда не стояло об этом стрельбище. То есть оно как...

Д.Щ.: Да-да, оно всплыло внезапно.

Т.С.: ...как кролик из цилиндра фокусника выскочило такое и превратилось в некий обсуждаемый момент. А вот если бы стрельбище, равно как и многие другие досугово-социальные, спортивные объекты, постоянно муссировались в городской повестке, это было бы нормально. Мы бы понимали: ну да, давайте сделаем стрельбище, чего бы не выделить эти 50 миллионов. Но вопрос: почему именно в парке «За Саймой», а не в каком-нибудь другом месте, которое, может быть, стоит развивать, которому надо придать новое звучание? И почему стрельбище, а не что-то там еще другое, какие-то другие варианты? А может быть, 50 миллионов стоит направить на, я не знаю, на тот же проект реконструкции кинотеатра «Аврора»?

Кинотеатр «Аврора» на данный момент в городской повестке — это актуальный пункт. Вот он стоит. Округ приказал городу его не сносить. Город сказал: «А мы и не собирались». В общем, тут полный консенсус, всеобщее счастье. Но теперь с «Авророй» надо что-то делать, правда же? Я не думаю, что молодежные организации, общественные молодежные организации, которые занимаются «Авророй», имеют в своем распоряжении несколько миллионов рублей, несколько десятков, возможно, миллионов рублей на качественное проектирование по «Авроре». Ну вот давайте этот пункт закроем повестки дня городской. И тогда у нас одной проблемой станет меньше. Мы получим проект, мы будем точно знать, что там будет в этой «Авроре»: театральный кластер или какой-то там другой кластер, художественный, кластер искусств, спортивные секции, кинотеатр возрожденный, ресторанный кластер... Давайте мы проведем изыскания и проектирование и закроем этот вопрос. Последующим решением выделим из бюджета города Сургута и округа какую-то сумму денег на реконструкцию и через обозримую перспективу наконец получим еще один социальный объект в Сургуте.

Вот я бы так размышлял. А тут складывается впечатление, что стрельбище — это чья-то игрушка. Кому-то очень хочется где-то стрелять, и вот придумывают такую схему. В общем, это тоже не очень плохая вещь. У нас у разных заместителей мэра Сургута еще в те годы, в дальние, были такие игрушки, как спортивные клубы. И это не их личные игрушки, но они прикладывали недюжинные свои административные силы и возможности к тому, чтобы финансировать спорт: волейбольный спорт, баскетбольный спорт. У Юрия Ивановича Важенина, как считается, тоже была вот своя страсть, спортивная, и вот это все он продвигал. То есть это неплохо.

Но тут хотелось бы понять просто реальное целеполагание. Почему действительно площадкой выбран парк «За Саймой»? Может ли там быть стрельбище? Пусть покажут какой-то предэскиз. Если знают, что надо потратить 50 миллионов, значит, картинки кто-то уже рисовал. Уже, значит, есть какие-то специалисты, которые в этом разбираются, которые знают, что стрельбище там от тира отличается тем-то, тем-то и тем-то. Оно занимает такую-то застроенную площадь. Оно будет представлять из себя такой-то объект капитального строительства или некапитального. Не знаю, за 50 миллионов можно построить капитальное стрельбище? Какой-то павильон можно. Какой-то можно.

Но дело в том, что стрельбище, чем стрельбище от тира простого туристического отличается, — там же очень громко. Там, когда выстрел раздается, это очень громко. И, как правило, эти стрельбища делают в каких-то подземных шахтах, тоннелях. Толстые стены. Я в тех стрельбищах, в которых бывал, видел такие вполне себе военизированные капитальные сооружения. Потому что если вы начнете стрелять в стрельбище, расположенном в обыкновенном типичном помещении, то шумовой эффект просто загрызет всю окружающую территорию. Это надо тоже учитывать. Вот, собственно, что можно сказать про стрельбище. То есть, если резюмировать: прекрасная идея, давайте будем делать стрельбище, но если стрельбище так легко влетает в городскую повестку дня, то почему так тяжело висящие в городской повестке дня другие проблемные вопросы не решаются годами и десятилетиями? Давайте все-таки расставлять приоритеты.

Д.Щ.: Да. Я лично считаю, что, действительно, если уж делать стрельбище, куда-нибудь в промзону его выносить или вообще приспосабливать под это какие-нибудь подвальные помещения в каких-то специализированных, может быть, даже уже и существующих спортивных центрах. Так или иначе, тема нормальная, но просто как будто бы это не то, что должно быть в парке, как мне кажется. Посмотрим, что представят в качестве проекта-презентации нашим депутатам, и дальше уже будем за этим следить.

Т.С.: Я все-таки бы уточнил, извиняюсь. Я как раз не протестую против того, чтобы оно там разместилось, это стрельбище разместилось, в парке в том или ином. Если это действительно качественный проект, правильно поданная концепция с обоснованием — ради бога. Но я не верю, что в парке «За Саймой» за 50 миллионов можно построить стрельбище полноценное. Не соответствует заявленная цена, собственно, заявке, извините за тавтологию. Значит, либо не 50 миллионов, а больше, и потом будем вытягивать деньги дополнительно, изыскивать на это.

Вот моя претензия, даже не претензия, а мой недоуменный вопрос: почему так легко после утвержденного бюджета находятся деньги на то, что вообще никоим образом не обсуждалось в публичном пространстве и в общественном? При наличии более актуальных проблем, не решаемых в городе много лет кряду. Это вопрос приоритетов. Это не вопрос целесообразности или нецелесообразности. Это исключительно вопрос приоритетов. И если у нас есть 50 миллионов, то, может быть, мы можем еще найти какие-то деньги? Может быть, они так легко еще ищутся, чем нам это представляется? И тогда давайте будем быстрее решать проблемы городской повестки дня, волнующие городскую общественность.

