Выставка «Зимняя сказка» в «Порту» Сургута объединила работы детей от четырех до 17 лет

В Культурном центре «Порт» в Сургуте сейчас действительно зима. Здесь с 24 января по 7 марта проходит выставка «Зимняя сказка», в которой соединились детское воображение, педагогический опыт и знакомые с детства персонажи.

Сюжет этой работы родился случайно: сначала художница хаотично нанесла краски на холст, а после накрыла его полиэтиленом, создавая абстрактный фон, который затем подсказал идею разбитого зеркала.

Выставка «Зимняя сказка» ‒ это совместный проект центра «Порт» и частной школы «Твоя школа». В экспозиции представлены работы не только учеников, но и преподавателей художественного направления. Возраст участников ‒ от четырех до 17 лет.

Самые маленькие авторы только начинают осваивать форму и материал, старшие уже уверенно работают с композицией и цветом. Большинство работ выполнены на холстах или профессиональной бумаге, и видно, что к проекту готовились всерьез.

В залах можно встретить персонажей из «Щелкунчика», «Двенадцати месяцев», «Морозко», «Снежной королевы», «Серебряного копытца». Тема была общей, но конкретные сюжеты дети выбирали сами.

Экспозиция выстроена блоками. Первый зал больше напоминает праздник ‒ здесь доминирует «Щелкунчик» с его театральностью, огнями и ожиданием чуда.

На левой картине образ Деда Мороза написан с реального человека.

Во втором зале становится прохладнее и тише ‒ «Снежная королева», холодные оттенки и полная зимняя атмосфера.

Всего в выставке можно выделить четыре самостоятельных смысловых блока, каждый со своим настроением.

Отдельный интерес вызывает разнообразие техник: масло, акрил, акварель, пастель, цветные карандаши, пластилинография, валяние из шерсти, смешанные техники.

Работы выполнены в технике пластилинографии. Самому младшему автору ‒ четыре года.

Многие работы хочется рассматривать вблизи или даже потрогать. Есть и цифровая иллюстрация ‒ всего две работы, но они сразу притягивают внимание. Одному из авторов всего десять лет, но, помимо иллюстраций, он работал с анимацией, «оживляя» своего персонажа.

Для такого возраста это выглядит особенно впечатляюще.

Все представленные работы ‒ новые и до этой выставки их нигде не показывали. К созданию проекта участники приступили в сентябре 2025 года.

Выставка не ограничивается только просмотром. В рамках проекта в «Порту» запланированы творческие встречи и мастер-классы. Например, 21 февраля сюда придет художник, который будет работать с детьми и делиться своим опытом.

В ближайшее воскресенье запланирован мастер-класс для малышей ‒ участники будут создавать фигурку котика.

«Зимняя сказка» получилась теплой, несмотря на зимнюю тему, и одинаково интересной и детям, и взрослым.

Ознакомиться с выставкой можно с 10:00 до 18:00. Действует запись на интерактивные программы для организованных групп школьников (от восьми человек). Информация по телефону: 24-25-62. Стоимость билета ‒ от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+