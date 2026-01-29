16+
​Памятные даты января 2026 года: люди, события, юбилеи

Юбилеи, события и имена, связанные с историей Сургута и Югры

Хоровая капелла «Светилен». Фото: sfil.ru

Январь открывает год не только календарно, но и исторически. В первом месяце 2026 года вспоминаем юбилеи предприятий, учреждений, творческих коллективов и людей, чьи имена связаны с развитием Сургута и Югры.

1 января

45 лет со дня создания Сургутского строительно-монтажного треста № 1 ПО «Сургутнефтегаз». Он был образован в 1981 году во исполнение приказа Министерства нефтяной промышленности СССР. Инициатором создания стал заместитель генерального директора по капитальному строительству Григорий Кукуевицкий, первым управляющим − Юрий Богушев.

А 25 лет назад, в 2001 году, в структуре компании было создано Управление по капитальному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов. Первым руководителем подразделения стал Сергей Колбин.

7 января

35 лет назад по инициативе Общества русской культуры был создан ансамбль духовной музыки «Светилен». Первоначально коллектив состоял из шести преподавателей детской музыкальной школы, а основу репертуара составляли церковные песнопения. Сегодня «Хоровая капелла «Светилен» − профессиональный коллектив Сургутской филармонии, участник фестивалей и конкурсов международного уровня. Бессменный руководитель и дирижер − заслуженный деятель культуры ХМАО Елена Пахнюк.

13 января

25 лет назад, в 2001 году, вышел первый номер газеты «Мы вместе», учредителем и издателем которой является Сургутская городская организация журналистов.

15 января

105 лет исполнилось со дня рождения Татьяны Пановой − участника Великой Отечественной войны, члена клуба «Фронтовые подруги». Она родилась в селе Вартовское Ларьякского района (в настоящее время − город Нижневартовск) и ушла на фронт добровольцем в 1942 году. Служила авиационным мотористом и боевым стрелком самолета, участвовала в Курской битве, Берлинской и Пражской операциях.

После войны вернулась на родину, в 1964 году переехала в Сургут. Работала на Сургутском рыбокомбинате. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

20 января

35 лет назад в Сургуте был создан городской Совет ветеранов военной службы.

21 января

60 лет со дня создания городского отдела народного образования, который сегодня известен как департамент образования администрации Сургута.

22 января

70 лет исполнилось Владимиру Домрачееву − краеведу, члену Союза журналистов России, автору и составителю изданий по истории Сургутского района. Его профессиональный путь связан с образованием, культурой, музейным и библиотечным делом, а также с сохранением историко-культурного наследия.

Его профессиональный путь связан сразу с несколькими сферами − образованием, культурой, музейным и архивным делом. Он работал учителем изобразительного искусства в школе № 13, исполнял обязанности директора начальной школы № 35 в 1990-2001 годах. Параллельно преподавал хореографию в ДК «Энергетик» и создал хореографический ансамбль «Радуга».

С 2001 по 2007 год Владимир Домрачеев возглавлял отдел новой и новейшей истории Сургутского краеведческого музея. В дальнейшем работал в районном организационно-методическом центре − главным специалистом отдела охраны и использования историко-культурного наследия, методистом отдела этнографии и историко-культурного наследия, а также методистом отдела реализации творческих программ Сургутской районной централизованной клубной системы.

С 2024 года он трудится библиотекарем отдела краеведения Сургутской районной централизованной библиотечной системы. Владимир Домрачеев − автор и составитель нескольких изданий, посвященных истории Сургутского района и его жителям. Он также является автором идеи и продюсером документального фильма «Жить, чтобы помнили. К 100-летию Ф. Я. Показаньева». Его материалы регулярно публикуются в газетах Сургута и Сургутского района.

31 января

80 лет исполняется Вере Кифорук − заслуженному врачу Российской Федерации, отличнику здравоохранения, депутату четырех созывов Думы Сургута. Она прошла путь от цехового врача до заведующей поликлиникой «Нефтяник» и награждена знаком «За заслуги перед городом Сургутом».

С чего начинался городской парламент, как собирался и как работал, рассказала в интервью siapress.ru один из его долгожителей − Вера Кифорук, депутат первых четырех созывов.

Также 55 лет Ольге Химиковой − кандидату биологических наук, почетному работнику общего образования России, учителю биологии лицея № 1. Она много лет занимается методической работой и развитием дополнительного образования. Так, переехав в Югру в 2004 году, Химикова работала учителем биологии в Русскинской национальной школе для детей-ханты Сургутского района, занималась с учениками исследовательской деятельностью по национальным промыслам и оленеводству.

Информация взята из краеведческого календаря «Знаменательные и памятные даты города Сургута на 2026 год»


Сегодня в 15:59
