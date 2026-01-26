16+
​Упадут ли цены на новостройки?

Почему цены на первичном рынке взлетели в конце 2025 года, и почему их снижение в новом году маловероятно

​Упадут ли цены на новостройки?
По итогам 2025 года цены на первичном рынке жилья выросли на 10,2%. Особенно больно москвичам: у них новостройки подорожали сразу на 22,5%.

Ускорение произошло в конце года: в 4 квартале цены выросли сразу на 4,7%. Ключевой причиной стал резкий всплеск спроса. Только в декабре было продано 3,5 млн кв. м жилья, хотя обычно на протяжении года продавали по 2 млн кв. м. Это напрямую связано с оживлением ипотечного кредитования. Объем выдачи ипотеки достиг 0,8 трлн руб., максимум с октября 2023 года.

Причины этого всплеска носят во многом разовый характер.

1. С 1 февраля вводится ограничение «одна семейная ипотека — на одну семью». Пока еще возможно оформление кредита на каждого из супругов.

2. Ставки по семейной ипотеке хотят привязать к количеству детей в семье. Для родителей с одним ребенком программа может стать заметно менее выгодной. А значит, надо брать, пока не изменились условия.

3. Рост инфляционных ожиданий населения подталкивает оформлять ипотеку сейчас, пока не подорожало.

4. Банки также были заинтересованы ускорить выдачи. С 1 января возмещение по таким кредитам от государства снизится.

Почти все причины, кроме инфляционных ожиданий, являются временными. Из-за них спрос перераспределился во времени: те, кто планировал брать ипотеку, поспешили это сделать в конце года. Но потом покупателей будет меньше. Поэтому в первом полугодии 2026 года более вероятен умеренный рост цен.

Итог?

При этом снижение цен выглядит маловероятным. Семейная ипотека продолжает действовать, генерируя стабильный спрос. Инфляция остается высокой, а застройщики уже не могут абсорбировать рост издержек, он будет переноситься в цены.


Сегодня в 13:37
