Минпросвещения объяснило, как школам действовать при конфликтах с учениками

В российские школы и колледжи направили новую инструкцию Минпросвещения по разрешению конфликтных ситуаций с учениками. Документ опубликован на сайте ведомства и устанавливает четкий алгоритм действий для руководителей образовательных организаций.

Инструкция предусматривает пять этапов разрешения конфликта, каждый из которых должен занимать не более одного-трех дней.

На первом этапе информация о конфликте доводится до директора школы или колледжа. Руководитель устанавливает первичные факты, назначает ответственных за разбор ситуации, а при необходимости привлекает правоохранительные органы.

Далее проводится детальный разбор произошедшего: опрашиваются участники конфликта, при необходимости подключаются психологи, устанавливаются виновные. Если урегулировать ситуацию на этом уровне не удается, Минпросвещения рекомендует передать вопрос в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Такая комиссия должна работать в каждой школе и вузе.

На третьем этапе конфликт рассматривает комиссия, которая анализирует все материалы и принимает письменное решение. Затем руководство образовательной организации контролирует его исполнение.

Если одна из сторон не согласна с итогами разбирательства, решение можно обжаловать – в региональной комиссии по защите чести и достоинства педагогов, в вышестоящих органах образования, у следователей или в суде.

Отдельный раздел инструкции посвящен профилактике конфликтов. Минпросвещения рекомендует развивать правовую культуру среди учеников и педагогов, активнее использовать медиацию, а также обеспечивать психологическое сопровождение всех участников конфликтных ситуаций.

Руководству школ также советуют жестко пресекать интриги, слухи, сплетни и другие формы деструктивного поведения в коллективах.

Кроме того, образовательным организациям рекомендовали своевременно выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, и вести с ними индивидуальную профилактическую работу.

Инструкция была утверждена в декабре на заседании Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников с участием министра просвещения Сергея Кравцова, отмечает РБК. В ведомстве подчеркивают, что документ разработан на фоне участившихся конфликтов и инцидентов в российских школах.