Поздравление председателя Думы города Сургута Александра Олейникова с Рождеством Христовым

Дорогие сургутяне!

От всей души поздравляю всех православных христиан с Рождеством Христовым!

Этот святой праздник дарит людям радость, надежду, веру и любовь. Он учит нас добру и милосердию, помогая строить жизнь по законам нравственности и духовного совершенства.

Русская православная церковь проводит большую работу по укреплению духовно – нравственных основ общества, сохранения истории России и ее традиций, а также по воспитанию молодежи. Это тот неоценимый вклад, который делает нашу страну великой и непобедимой.

Пусть Рождество Христово принесет каждому душевное спокойствие, благополучие и мир!