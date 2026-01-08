Кто ушел от нас в 2025 году

Подводя итоги года, мы каждый раз вспоминаем о тех, для кого ушедший год стал последним в жизни.

Руфина Мунарева, 93 года, ветеран педагогического труда и жена первого главы Сургута Петра Александровича Мунарева.Руфина Ивановна начала работать 18 августа 1960 года в школе по ул. Федорова, 96, затем учительствовала в восьмилетней школе имени Юрия Гагарина, а после ее закрытия – в средней школе №9.

Зоя Сенькина, 78 лет, ветеран сургутской журналистики, заслуженный деятель культуры РФ, член Союза журналистов России, внесла значительный вклад в развитие югорской журналистики. Она является автором и редактором ряда книг, среди которых: «Перед памятью в долгу», «Долгое эхо войны», «Почетные граждане города Сургута», «Сургутнефтегаз в лицах и судьбах», «Нам выпала судьба такая», «На взлете мечты» и другие.

Ольга Медякова, 61 год, дизайнер газеты «Новый город» первого состава, еще одна большая утрата нашего журналистского цеха. Ольга ушла очень рано, умерла от инсульта. Всегда жизнерадостная, она излучала счастье и оптимизм, заряжала окружающих своей энергией.

Дмитрий Мотора, 47 лет, музыкант симфонического оркестра Сургутской филармонии. Кларнетист, он многократно выступал солистом различных концертов. Внес значительный вклад в развитие культуры Сургута и Югры, благодаря чему хорошо известен профессиональному сообществу работников сферы культуры.

Алексей Редькин, 56 лет, директор Центра правовой поддержки граждан и гражданских инициатив «Югорский СоветникЪ». Много лет занимался адвокатской практикой. Был председателем Общественного Совета УФСИН России по ХМАО – Югре, членом комиссии по вопросам помилования ХМАО – Югры, состоял в Общественной палате Югры VI созыва.

Франциск, Папа Римский (Хорхе Марио Бергольо) 88 лет, первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви. Был сторонником мира, осуждал проявления насилия. Умер от инсульта.

Зураб Церетели, 91 год, скульптор, художник. Его работы находятся во многих российских городах. Умер в своем доме в Переделкино от остановки сердца. Похоронен в Дидубийском пантеоне в Тбилиси.

Родион Щедрин, 92 года, композитор, автор балетов «Конёк-Горбунок», «Кармен-сюита» и «Анна Каренина», муж известной балерины Майи Плисецкой.

Олег Стриженов, 96 лет, народный артист СССР, исполнитель ролей в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Овод» и многих других.

Нина Гребешкова, 95 лет, заслуженная артистка РФ, вдова режиссёра Леонида Гайдая. Известна ролями в фильмах «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Александр Митта, 92 года, режиссёр, сценарист и актёр. Автор фильмов «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда», «Звонят, откройте дверь» и других.

Евгений Дога, 87 лет, народный артист СССР, композитор фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Более 20 лет боролся с раком, также страдал от хронической ишемической болезни сердца и гипертонии.

Лариса Голубкина, 85 лет, народная артистка РСФСР, звезда фильма «Гусарская баллада». Скончалась 22 марта от рака крови третьей степени.

Иван Краско, 94 года, народный артист России. Сыграл в огромном количестве фильмов. Скончался от осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием.

Тигран Кеосаян, 59 лет, режиссёр и телеведущий, сын легендарного создателя «Неуловимых мстителей». В девяностые он снимал клипы для Аллегровой, Агутина, Шуфутинского, а потом создал лирическую комедию «Бедная Саша» и сериал «Мужская работа». Отец пятерых детей.

Евгения Добровольская, 60 лет, народная артистка России, известная зрителям по фильмам «Моозунд», «9 жизней» и другие. Скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Оззи Осборн, 76 лет, музыкант, фронтмен Black Sabbath фактически создал хеви-метал как жанр и дважды вошёл в Зал славы рок-н-ролла. В последние годы он боролся с болезнью Паркинсона, но продолжал записывать музыку и появляться на публике.

Паша Техник (Павел Ивлев), 41 год, основатель группы Kunteynir, знаковая фигура российского андеграундного хип-хопа. Скончался на Пхукете после передозировки.

Дэвид Линч, 78 лет, легендарный американский кинорежиссёр и сценарист. Лауреат премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе (2019), а также «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и почётного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Умер от эмфиземы легких, так как всю жизнь курил.

Борис Спасский, 88 дет, советский, французскийироссийскийшахматист, 10-йчемпионмира (1969—1972). Был старейшим из ныне живущих чемпионов мира, умер в Москве. Причины смерти семья не раскрыла.

Вэл Килмер, 65 лет, американский киноактёр, двукратный номинант на премию «Сатурн», сыгравший Джима Моррисона в фильме «TheDoors» и Бэтмана в «Бэтман навсегда». В 2015 году он поборол рак гортани, почти полностью потеряв голос, и 1 апреля 2025 года умер от пневмонии в Лос-Анджелесе.

Майкл Мэдсен, 67 лет, американский актёр, снявшийся более чем в 170 фильмах. Наиболее известен по фильмам Квентина Тарантино: «Бешеные псы», «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка», а также картинах других режиссеров «Донни Браско» и «Город грехов». Был найден в своем особняке в Малибу, причиной смерти назвали остановку сердца.

Халк Хоган (Терри Джин Боллеа), 71 год, американский актер и рестлер. Считается одним из величайших и наиболее узнаваемых рестлеров всех времен. Играл в фильме «Рокки 3», сериале «Гром в раю» и других проектах. После неудачной операции на шейном отделе позвоночника начал сильно болеть, вскоре умер от инфаркта миокарда.

Клаудия Кардинале, 87 лет, великая итальянская актриса, известная по фильмам «Однажды на Диком Западе», «Картуш», «Леопард» и другим. Умерла в своем доме возле Парижа в окружении детей.

Юрий Николаев, 76 лет, советский и российский актёр и телеведущий, народный артист России. Наиболее известен по музыкальным телепрограммам: «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Умер в Москве от пневмонии, вызванной осложнениями рака легких.

Левон Оганезов, 84 года, советский и российский пианист, композитор, аккомпаниатор, актёр и телеведущий, дирижёр. Народный артист России, которого называли королем аккомпанемента. Умер в Нью-Йорке, где в последние десятилетия жил, а также лечился от тяжелой формы рака почки.

Крис Ри, 74 года, британский певец и автор песен, известный своим характерным хриплым голосом и игрой на слайд-гитаре. Вершины успеха добился в конце 1980-х — начале 1990-х годов с выпуском своего десятого студийного альбома «The Road to Hell». За жизнь дважды перенес рак, приведший к удалению поджелудочной железы. Умер в больнице после непродолжительной болезни.

Вера Алентова, 83 года, советская и российская актриса театра, кино и телевидения, театральный педагог. Народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР. Всемирную известность получила после главной роли в фильме «Москва слезам не верит», который был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Умерла от оторвавшегося тромба после прощания с актером Анатолием Лобоцким.

Бриджит Бардо, 91 год, легендарная французская актриса, певица, модель, активистка за права животных. Мировую известность получила после съёмок в фильме «И Бог создал женщину» (1956). Всего снялась в 48 фильмах. Выступила моделью для бюста Марианны – официального символа Франции. В октябре 2025 года перенесла операцию по поводу серьезной болезни, пошла на поправку, но 28 декабря умерла в своем поместье в Сен-Тропе.