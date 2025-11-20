Про зависть, иерархию и вечную нелюбовь к чиновникам – размышления в День философа

Почему дело Алексея Шипилова, бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Натальи Комаровой, интересно широкой публике?

Если смотреть «широко» – ну, очередной чиновник-единоросс, обвиненный в коррупции. Обычное дело. В общественном сознании чиновников всегда недолюбливают. И чем выше чиновник, тем больше недолюбливают.

А почему?

Возможно, из-за классической иерархичности общества. К тем, кто чего-либо добился в абсолютно любой области жизни, подавляющее большинство будет относиться с ревностью и недоверием. Никто не считает себя хуже условного «соседа Васи», и, если Вася живет в доме, который лучше твоего, ездит на машине, которая лучше твоей, и зарабатывает денег больше, чем ты – значит, стопудов, это не потому, что он умнее тебя. Нет! Это потому что либо у него высокие покровители. Либо потому что он такой хитрец-подлец-мошенник. А ты, типа, бедный, но честный.

От трудов праведных не наживешь хором каменных.

И чем выше человек забрался по иерархической лестнице, тем с большим злорадством люди будут наблюдать за его «падением»: да! Есть справедливость! Высшие силы покарали! Ишь, чего о себе возомнил! Оторвался от народа – и заслужил падение!

Признать, что человек чего-то добился благодаря своему труду и своим талантам, наверное, способны немногие. И позволяют себе это лишь относительно областей, в которых вообще ничего не понимают.

Как обычные обыватели, мы способны восхищаться великими конструкторами. Музыкантами. Спортсменами. Учеными. Потому что подсознательно понимаем, что в этих областях нельзя добиться успеха, не вкладывая свое время и силы, не посвящая себя этой деятельности.

Но среди тех, кто занимается этой деятельностью, всегда найдутся завистники.

Менее успешные актеры объясняют успех «звезд», например, тем, что «они спят с режиссерами – но мы-то не такие!»

Менее прокачанные бизнесмены объясняют успех конкурентов, что «они за взятки получают господряды и мухлюют на качестве продукции – но мы-то не такие!»

Что уж говорить о политике, в которой любой таксист понимает больше любого министра. Однако таксист возИт, а министра возЯт.

Потому и не любят.

Возвращаясь к Алексею Шипилову.

Нельзя не признать, что на посту первого заместителя ХМАО он был чрезвычайно эффективен. Эффективен именно в том, что от него требовалось по долгу службы: выстраивание лояльных взаимоотношений между субъектами ХМАО, взаимодействии властей и бизнеса, осуществлении и контроле руководящей и направляющей власти партии в поддержке действующего режима.

Сейчас его обвиняют в том, что «используя служебное положение в коростных целях способствовал переходу ряда жилых домов от одной управляющей компании другой».

По-моему, это слишком мелко для человека такого уровня. И таки очень похоже на «подставу» в рамках взаимных экономических войн разных кланов. Собственно, сращивание политики и бизнеса всегда при любом режиме неизбежно. Бизнесмены, как активные пассионарные личности, в интересах личной эффективности всегда будут использовать все возможные инструменты. Бизнес помогает власти, власть помогает бизнесу.

Но не мне судить, пусть этим занимаются компетентные органы.

Так что почему злорадствуем?

Потому что завидуем.

Так что либо смиряемся и принимаем, либо стараемся и развиваемся, чтобы тоже достичь высокого положения.

Алексею Шипилову – добра и наиболее благополучного для него разрешения данной ситуации.

Сегодня, кстати, День философа. А поскольку все мы с вами в какой-то мере философы, то с праздником нас всех.

Заметка является личным оценочным мнением автора.