Обновление парка «За Саймой»: искусство или «порча природы»?

В парке «За Саймой» появился неожиданный арт-объект: несколько зеркальных столбов, установленных частным инвестором. Но в соцсетях из-за этого разгорелась дискуссия: «Разобьют в первый же месяц!», «Зачем портить природу?» или «Это красиво и современно».

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему такие инсталляции важны для городской среды, как работает «аттракционность» общественных пространств и почему не стоит судить нововведения только по первым негативным комментариям.

Дмитрий Щеглов: В сургутском парке «За Саймой» обновление благоустройства. Помимо того, что город там проложил новые дорожки, и вообще, в принципе пытается как-то поддерживать порядок на той территории и разнообразить его внешний вид, один частник по своей инициативе установил такую интересную инсталляцию в виде зеркальных столбов. То есть там стоят, получается, идут деревья-деревья-деревья, и вот несколько зеркальных столбов, мимо которых люди могут пройти, увидеть себя, увидеть деревья, пофотографироваться.

Как ни странно, в социальных сетях люди начали каким-то образом критиковать это нововведение. Кто-то сказал, что эти столбы обязательно будут разбиты, кто-то сказал, что в принципе не нужно портить природу такими вещами. Ну, разные мнения, в общем, прозвучали. Обсудим эту историю тоже, это интересный кейс. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима. Привет всем, друзья.

Д.Щ.: Как тебе это новшество в парке «За Саймой»?

Т.С.: Прекрасно. В кои-то веки что-то приличное в формате малых архитектурных форм в Сургуте появилось. И это не пошлые всякие кузнечики, бабочки с усиками из завода Каслинского чугунного литья для детских садиков, который льет фигурки детских парков, а это нормальная, оригинальная инсталляция. Она создает аттракцион.

Любое общественное пространство должно работать аттракционом для горожан, для посетителей. То есть вы должны не просто находиться на какой-то площади или в каком-то сквере, в каком-то парке, а это пространство должно с вами играть, оно вас должно вовлекать во что-то увлекательное, чем-то вас заинтересовывать. Да, для этого существуют скульптуры, для этого существуют памятники, но помимо этого существуют инсталляции, для этого существуют, ну я не знаю, лабиринты, кстати говоря, зеркальные. Вот во многих городах мира есть лабиринты: просто стоит точно так же среди деревьев зеркальный лабиринт, уличный. Ты можешь там бегать, играть, расшибать лоб, если ты хочешь, не боишься этого дела.

Поэтому природе ничего не угрожает в данном случае, а только делает парк еще более привлекательным – это нормально, это надо горячо поддерживать. И этот прекрасный частный меценат, который подарил городу данную инсталляцию заслуживает глубочайшего уважения. Да. А город заслуживает большого спасибо от вменяемых горожан за то, что он думает, как развивать свою политику в отношении общественных пространств.

И тем не менее город вот так вот развил парк «За Саймой», появилось там что-то интересное, оригинальное, небанальное, красивое – и что же? И народ завопил. Народ, как всегда, вопит, зная все наперед. Он лежит на диванах, и вот эти вот диванные критики все знают: и урон, про природу они знают, и как люди будут разбивать, туда ходить с молотками или камнями, разбивать это все. Я думаю, городским властям, да и просто всем остальным, надо меньше обращать внимания на подобное общественное мнение. Не все то общественное мнение, что говорится народом. Не всему надо верить, не во всем люди могут разбираться.

Вот когда в Париже возникла Эйфелева башня, парижане разве что коровьим говном не забрасывали несчастного Эйфеля, потому что они ненавидели эту Эйфелеву башню. То же самое было со многими другими знаменитыми архитектурными объектами. А по прошествии времени выяснилось, что они создали уникальный бренд тому или иному городу, той или иной местности, той или иной стране. Здесь масштаб действа чуть поменьше, чем Эйфелева башня, но принцип тот же самый: небанальный подход, который будоражит мышление горожан. И это прекрасно, город должен идти по этому пути – все, побольше подобного. Это не означает, конечно, что мы теперь будем везде натыкаться на зеркальные столбы, но делать небанальные, провокационные вещи в формате малых архитектурных форм надо, это необходимо, это оживляет город.

Д.Щ.: Да. Ну и я бы здесь добавил, что, конечно, негативные комментарии, как правило, видны именно потому, что их пишет очень небольшое количество людей. Но в своем большинстве, как мне кажется, сургутяне все равно эту штуку оценили хорошо, и ничего плохого там вообще нет и быть не могло. То есть природа прекрасно выглядит, она еще дополнительно играет новыми гранями, новыми красками благодаря этой штуке.

Естественно, если бы весь парк «За Саймой» заставили зеркальными столбами, то мы бы задали вопросы, потому что это уже как-то совсем странное решение. Но если вот один небольшой кусочек оформлен вот так, и это действительно красиво, а особенно, наверное, красиво это будет зимой, когда там будет снег, все будет блестеть – это будет, вообще, абсолютно шикарное место, народ туда будет ходить фотографироваться, и у нас там будет целая куча всяких фотографий, сторис во всяких-разных соцсетях на эту тему. Я более чем в этом уверен.

Так что лично я как бы тоже ставлю от себя большой зачет и плюсик, и молодцы, что это сделали, это действительно очень круто. Подобных вещей, в концепте подобных, то, что они классно разнообразят среду, конечно, должно быть больше, это будет очень хорошо. Обратимся к нашим комментаторам теперь: что вы-то думаете по этому поводу? Как вам это нововведение? Что бы вы хотели видеть на городских улицах и в общественных пространствах? Пожалуйста, пишите, делитесь своими мнениями. А между тем, расшифровку этого разговора вы можете прочитать на siapress.ru – ссылка будет в описаниях. Если вам интересно, ставьте так же «лайки», это нас поддерживает. До новых встреч, увидимся скоро. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока.