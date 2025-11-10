«Пятерочка» в бывшем АВС: как важное для Сургута здание стало коридором с клетками

Бывшее здание «Агентства воздушных сообщений» в центре Сургута было продано частному инвестору за сумму, которую Следственный комитет считает заниженной. Теперь внутри — супермаркет «Пятерочка», переделанный в лабиринт из коридоров и маленьких комнат, больше похожих на бункер или «корпуса поликлиники».

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему город позволил так поступить с ключевым объектом в самом центре, можно ли вернуть здание в муниципальную собственность, и какие выводы общество и власть должны сделать по поводу городской архитектурной политики.

Дмитрий Щеглов: Бывшее здание «Агентства воздушных сообщений» в Сургуте преобразовалось, можно так сказать. Многие из тех, кто в нашем городе давно живет, знали, как выглядело оно раньше, а сейчас там находится магазин «Пятерочка», как мы, собственно, и предполагали, еще когда там происходил ремонт и какое-то внутреннее обустройство. И недавно стало известно, как это все выглядит. Выглядит это так, как будто бы человек заходит в какую-то помесь поликлиники и очень странно спроектированного жилого дома, если не сказать…

Тарас Самборский: И канализационного коллектора – вот такое впечатление.

Д.Щ.: Да-да, то есть это, можете себе представить, магазин-супермаркет, который выглядит как коридор и кабинетики такие, двери, которые ведут вправо и влево в разные отделы. Мы, конечно же, сходили, это дело пофотографировали и всем показали – вы можете тоже полюбоваться на это чудо природы у нас на siapress.ru. Хочется обсудить, как это все обстоит, и что Сургуту вообще с этим ужасом делать. Меня зовут Дмитрий Щеглов. Мой коллега Тарас Самборский на связи. Тарас, что думаешь про эту историю?

Т.С.: Эта история – приговор тупости местной власти, которая позволила из центрального, центрового объекта муниципальной собственности собственными руками создать вот тот кошмар, о котором ты только что сказал. Вместо того, чтобы город на центральной площади, которой он так очень гордится… Заметим, вот центральная площадь, площадь отцам-основателям, памятник у нас там очень красивый стоит, городские мероприятия на этой площади проходят, да и вообще наличие центральной площади в любом городе делает город городом. Это, по-моему, на первой лекции в любом архитектурном институте вам скажут.

И вот эту площадь собственными руками городская власть ухайдакала за какие-то смехотворные деньги, продав такой ценный объект недвижимости. Она не продала это, я не знаю, олигарху Роману Абрамовичу, который бы сделал из помещения «Агентства воздушных сообщений» филиал своей шикарной картинной галереи, она не продала это, я не знаю, филиалу Третьяковской галереи или не отдала в аренду спортивным и художественным каким-то секциям, школам, которых в Сургуте очень много. Она просто продала за 130 миллионов рублей, которые растворились в бюджете молниеносно, они совершенно не делают никакую погоду, этих денег ну ни на что не хватает, ни на что – 130 миллионов – и превратила центр города Сургута в клоаку, и не будет этот объект никаким образом развивать городское пространство. Если вдруг уголовное дело, которое сейчас идет по данному объекту, а как известно, Следственный комитет возбудил уголовное дело как раз из-за ничтожной цены…

Д.Щ.: Ну да, заниженная стоимость предполагается – так там.

Т.С.: И считает, что бюджету города Сургута нанесен материальный ущерб, вот той предыдущей администрацией городской, и если вдруг уголовное дело вывернет на, каким-то образом, я не знаю, как это юридически происходит, на необходимость возврата данного объекта в муниципальную собственность, и даже если городу придется назад возвращать этому инвестору деньги какие-то, то я буду рукоплескать и даже, наверное, открою бутылочку какого-нибудь хорошего, дорогого шампанского, потому что это правильное решение для городской нашей всей среды. Нельзя подобный объект отдавать под торговлю.

А теперь к формату этой торговли. То есть все-таки здание, которое было спроектировано в 80-е годы, а институт ЛенЗНИИЭП, ЗапСибЗНИИЭП уже на тот момент, все встроено-пристроенные помещения проектировал достаточно правильно. Вот если мы посмотрим на подобные объекты – это магазин «Северный», магазин «Прометей» вот тут вот рядышком на Ленина был, ну, много таких – они не строились как клетки. Ни одна госкомиссия по приемке объекта в эксплуатацию не позволила бы построить объект, состоящий из клеток, вот из клеток для, я не знаю, для курей, для крыс, для свиней эти клетки там наделаны теперь. А новый собственник огромные, просторные помещения, которые были спроектированы для людей, вот там должны находиться люди, перекроил в черте-что и создал там какое-то пространство. Я говорю, то ли это бункер Гитлера, то ли это какие-то канализационные коллекторы, то ли это… Я не знаю, этому нет названия.

То есть человек, который не просто с дурным вкусом, а человек с отсутствующим вообще пониманием о том, что такое пространство, что такое человек живой, мог вот это сотворить. А город это все позволил. Это здание, видимо, введено в эксплуатацию, иначе бы там не разрешили торговлю. Как это делается, я не представляю. Как можно в таком помещении разрешать торговлю, да и вообще запускать туда много людей одномоментно, мне не ясно.

Вот мы обсуждали только что этот страшный пожар в сургутском кооперативе дачном. Ну, а если тут случится какая-нибудь чрезвычайная ситуация? А как эти все, кстати говоря, городские встроено-пристроенные помещения, которые проектировались для людей в виде больших, светлых залов на уровне земли, раскопали там на целый этаж, а некоторые и два этажа, вниз, в землю, и понастроили уже на уровне фундамента какие-то помещения.

Вот у нас есть анекдот: на улице Ленина есть такая маленькая-маленькая вывеска где-то в каком-то магазине, называется это помещение «Универмаг центральный». То есть маленькая дверка, ты куда-то там юркаешь в подвал и как червяк начинаешь там ползать где-то под землей – вот это вот у нас в Сургуте, в котором снесли универмаг «Сургут» на Черном Мысу – единственное было здание, специализировано построенное под универмаг городской. Вот этот у нас универмаг снесли ради какого-то жилого дома многоквартирного, а зато у нас есть на улице Ленина вот такой «Универмаг центральный». И вот так вот выглядит город. Вот понимаете, идешь по улице Ленина и видишь вот подобные центральные так называемые универмаги и понимаешь: Боже мой, это вот столица нефтяного края, это город, который дает стране огромную толику доходов, а выглядим мы вот так вот. И вместо красивого здания на центральной площади мы получаем курятник из клеток.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, мы с этого момента будем еще более пристально наблюдать за ходом уголовного дела, от которого зависит судьба конкретных фигурантов, но, возможно, еще и судьба владения «Агентством». Если произойдет какой-то действительно откат во всей это истории, и оно каким-то образом вернется в собственность города, то, конечно, это было бы, наверное, позитивным событием для всех нас. Вы также можете, уважаемые зрители, слушатели, делиться своими мнениями по этому поводу, как вы, ходили ли вы в тот магазин, что вы там, насколько вам понравилось, что вы думаете вообще по всему этому поводу, и как бы вы хотели, чтобы развивались события – все пишите в комментариях, это все очень интересно и важно. Также расшифровку этого разговора читайте на siapress.ru – ссылка будет в комментариях. И до новых встреч, еще увидимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо всем, друзья. Всем пока. Не ходите в плохие магазины и помещения: вам там будет плохо, вашей психике.

Д.Щ.: Точно.