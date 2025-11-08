Минфину предложено закрепить 10-летний срок исковой давности по делам о приватизации

Ряд предложений по изменению действующего законодательства были направлены в Минфин российскими деловыми объединениями. Один из ключевых вопросов – четкая фиксация 10-летнего срока исковой давности, исчисляемого с момента регистрации перехода права собственности или подписания документов о передаче имущества. Введение пресекательного срока, по мнению бизнеса, поможет завершить эпоху «вечной приватизации», когда спустя десятилетия нынешний собственник рискует лишиться собственности из-за действий предшественников.

Интересно, что за последние 2 года Генпрокуратура потребовала вернуть в госсобственность активы на сумму свыше ₽100 млрд. Проблематика возврата имущества в госсобственность, и возможных последствий, весьма серьезная. Затрагивал ее неоднократно.

Сроки давности для значительного количества бизнесменов – потенциально большая головная боль. К примеру, предприятие было приватизировано в 90-е годы, прошло уже 25-30 лет. Нынешние собственники вложили (или продолжают вкладывать) в развитие и модернизацию достаточно большие деньги, и тут вдруг выясняется, что… из-за каких-то ситуаций, случившихся когда-то, сегодня есть риски перехода предприятия в руки государства.

РСПП в этом вопросе трижды прав: необходим четкий порядок, ведь это позволит не волноваться и не переживать, а продолжать вкладывать, развивая бизнес. Когда нет четкости, бизнесмен понимает, что его вложения очень рисковые – ведь завтра можешь с этим имуществом попрощаться. Решим эту проблему, и сможем поднять уровень инвестиций, которые приведут к росту производительности труда. Но чтобы поднять уровень инвестиций и, соответственно, поднять уровень производительности труда, нужно, чтобы бизнес хотел вкладывать и не боялся вкладываться, зная, что, например, срок исковой давности уже давно истек.

Необходимость решения этого вопроса не то, что назрела, а уже перезрела. Ведь четкие гарантии и границы, и правила – залог спокойствия бизнеса, а значит, уверенности в завтрашнем дне и в безопасности, защищенности вложений.

