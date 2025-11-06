Сергей Михайлович Пустозёров в честь юбилея рассказал несколько историй за свои 47 лет работы на заводе, а также о том, с какими показателями предприятие входит в свое 50-летие в следующем году

У меня одна запись в трудовой книжке. Только должности менялись: 1978 ‒ слесарь-наладчик, бригадир; 1978 ‒ главный механик; 1979 ‒ главный инженер; 1981 – директор. При всех руководителях города работал.

В юности я очень много слышал об освоении Севера. Так мне хотелось сюда попасть. А распределение после учебы мне дали в Ижевск, главным механиком племенного завода. Но я рискнул, собрал небольшой чемоданчик ‒ две рубашки, белье, носки; взял 10 рублей на первое время и сам приехал в Тюмень.

Вышел из поезда и так с чемоданом и пошел в облисполком, где находилось управление пищевой промышленности. Там меня встретил главный инженер управления Фрадкин Юрий Абелевич. Я ему объяснил, что хочу на Север поехать, но распределение у меня в Ижевск. Он отвечает: «Так, в Нижневартовске новый хлебозавод только строится, в Нефтеюганске сложно будет. Подожди, у нас тут как раз Чернявский подъехал ‒ директор сургутского хлебозавода».

И он как раз к нам заходит. Главный инженер ему говорит: «Владимир Петрович, вот смотри, молодой человек хочет на Север. Наверное, в Нефтеюганск его надо отправить? Там поменьше предприятие». А тот отвечает: «Зачем? Со мной поедет. Бегом бери билеты в кассе на третьем этаже, у нас через два часа самолет».

Так я и приехал на Север в 1978 году в свои 22 года и остался здесь на всю жизнь!

Фото из личного архива Пустозёрова С. М. и архивов СИА-ПРЕСС.

Почему сургутяне так отличаются от жителей других городов? В 1960-1980 годы на Север случайных людей не отправляли. Выбирали молодых, смелых, грамотных ‒ лучших из лучших! Поэтому и мне так хотелось на Север попасть. Здесь человека сразу было видно. Какой он в труде, в коллективе. Задача ведь непростая стояла – добывать миллионы и миллиарды кубометров нефти и газа. Это непросто было. Выдержали всё и остались здесь только самые сильные. Люди в Сургуте высшего качества! Какой город так быстро построили! Здесь только один минус ‒ климат.

Так мы все вместе и осваивали Север. Производственники всегда понимают друг друга ‒ на одном языке разговариваем. Мы много полезного сделали с теми, кто из предприятий вышел в политику: Аникин Н. Г., Рокецкий Л. Ю., Гришков В. Н., Голощапов В. Е., Сидоров А. Л., Новицкий В. Ф., Попов В. А. Сильные, смелые руководители. В институтах этому не учат, жизнь учит. Такого авторитетного руководителя не можешь подвести. Умрешь на этой работе, а не подведешь! Потому что он тебе доверяет, понимает твою роль, с уважением с тобой общается. Сегодня эти передовики потихоньку уходят, приезжает другая категория людей. Посмотрим на их вклад в Сургут.

Мы свой город улучшали и по выходным. На субботниках дерн в лесу лопатой снимали и в городе газоны делали. Не было никаких семян или саженцев, все из леса везли. Сейчас иду мимо этих деревьев ‒ огромные уже выросли.

Почему хлеб в СССР по всей стране стоил 20 копеек? Потому что тогда хлебозаводы, как планово-убыточные предприятия, дотировались государством, в том числе из доходов производства алкоголя. Не может быть одинаковой себестоимость буханки хлеба на Кубани и на Севере! Но цена была везде одна ‒ 20 копеек за булку белого и 16 копеек за булку серого. Потому что хлеб ‒ это социально значимый продукт. Поэтому государство помогало.

В цеху. Фото из личного архива Пустозёрова С. М. и архивов СИА-ПРЕСС.

Сейчас своя пищевая промышленность ‒ это продовольственная безопасность города и региона. Если вдруг чрезвычайное что-то произойдет, мы сможем 3 месяца пол-Югры хлебом кормить! У нас запас муки на предприятии 2,5 тысячи тонн. Производим в сутки до 35 тонн хлебобулочных изделий. В том числе кондитерки 200 килограмм в сутки. Не пропадем! Поэтому такие предприятия уничтожать нельзя.

Когда я в 1978 году начал работать, в Сургуте достаточно часто перебои с хлебом были. Потому что печь тогда только одна была (а сейчас семь). Мы выпускали на ней 15 тонн хлеба в сутки (а сейчас в сутки до 35 тонн). Малейшая остановка печи сразу же вызывала нехватку хлеба в городе, панику среди людей, очереди в магазинах, пустые полки. Люди разбирали хлеб про запас, морозили его на балконе.

Поэтому иногда мне приходилось и в печку работающую лазить при 200°C. Отладить ее нужно было срочно, а останавливать нельзя, чтобы хлеба всем хватило. Надевал нашу форму, штаны ватные, ушанку, валенки, чтобы не сгореть внутри. Веревкой обматывался, чтобы снаружи меня выдергивали из печки через несколько минут. Так и ремонтировали по ночам. Потому что утром надо было городу хлеб дать, людей кормить. Нельзя подвести.

Цех хлебозавода в начале 1990-х гг. Фото из личного архива Пустозёрова С. М. и архивов СИА-ПРЕСС.

Однажды в 1980-х годах у нас в декабре взорвался баллон пропана. Слава Богу, ночью. Все живы. Но утром я завод не узнал... Всего через трое суток завод восстановили и дали городу первый хлеб! Потому что Рокецкий Л. Ю. собрал у нас всех руководителей трестов, главков, воинской части. Распределили задачи и каждые два часа собирались вместе, чтобы сверить ход дел. Так общими усилиями за трое суток разрушенный завод и восстановили!

Еще один опасный случай был, кажется, в начале 1990-х годов, весной. В Сургуте еще ливневок не было, нашу территорию каждую весну подтапливало. А в тот год вода уже в цех пошла. А там же оборудование, электричество. Нам пришлось все обесточить, почти остановили завод. Я сразу позвонил Новицкому В. Ф. в Администрацию. Буквально через 20 минут столько машин съехалось от гражданской обороны! За 2 часа воду откачали, отсыпку сделали ‒ спасли предприятие! Иначе все социальные объекты и горожане на несколько дней без хлеба бы остались. Потом у нас сделали ливневки, чтобы это ЧП не повторялось.

Кондитерский цех в 1990-е гг. Фото из личного архива Пустозёрова С. М. и архивов СИА-ПРЕСС.

До 1990-х годов в Сургуте своя пищевка была: рыбокомбинат, пивзавод, гормолзавод, хлебозавод, совхоз «Северный». Эти предприятия создавались в 1970-1980-х годах. Сейчас из них успешно работаем только мы.

В 1990-е годы нам пришлось бороться с неплатежами, выстоять в конкуренции, создавать свой автопарк и торговую сеть, чтобы поставлять свежий хлеб людям. Было очень сложно, но все эти проблемы мы решили. За счет собственных средств регулярно обновляем печи, тестомесы, упаковочные машины, торговые прицепы, павильоны. Модернизировали собственную котельную.

Сейчас мы самый крупный производитель по отрасли в регионе. Производим более 150 видов хлебобулочных, кондитерских, бисквитно-кремовых и кулинарных изделий. Из них 24 вида тортов и пирожных. Ежедневно более 40 автомобилей доставляют свежую продукцию прямо из печи в школы, детские сады, больницы, около 500 магазинов и на другие объекты Сургута, района, Лянтора, Нефтеюганска, Пыть-Яха и Когалыма.

Высокое качество продукции «Сургутского хлебозавода» подтверждают лабораторный контроль, победы на конкурсах всех уровней и, конечно, выбор покупателей. Наш «живой» хлеб с румяной корочкой и устойчивым мякишем сохраняет в себе все витамины и микроэлементы. Кто его попробовал, отдаёт ему предпочтение на долгие годы.

Сейчас у нас работают 320 человек, мы готовы еще людей трудоустроить! Наш отдел кадров открыт. Сотрудники имеют все социальные гарантии, льготы, оказываем материальную помощь нашим пенсионерам. Все, как положено. У нас действуют программы наставничества, «Основы бережливого производства», «Производительность труда», система менеджмента безопасности.

Сейчас наше предприятие платит 130-140 миллионов рублей налогов каждый год. А если наш завод еще немного обновить, модернизировать к грядущему 50-летию в 2026 году, то мы еще больше продукции выпустим и ещё больше налогов заплатим.

Что я хочу пожелать любимому Сургуту и себе на 70-летие? Вернуть в город прежнюю сплоченность всех руководителей предприятий! Это помогало нам всем во все времена. С гордостью вспоминаю, как в 2004 году мы подарили Сургуту в честь 410-летия торт весом 410 килограмм! Летом ‒ День города, зимой ‒ «Елка мэра». Наши встречи на этих мероприятиях позволяли всем общаться, как дружная семья, синхронизироваться в целях, планировать добрые дела и важные достижения. А праздничный стол мы накроем!

Информационная справка:

Пустозёров Сергей Михайлович. Родился 2 ноября 1955 года в п. Барзас Кемеровской области. Трудоустроился на «Сургутский хлебозавод» в 1978 году. С сентября 1981 года возглавил его. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007 г.), знаком «За заслуги перед г. Сургутом» (2011 г.). Имеет благодарности и почётные грамоты от руководителей Сургута, ХМАО-Югры, Тюменской области и УрФО.